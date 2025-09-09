11.142 Fans bei Union-Premiere und Campell-Debüt

Einwechslung nach einer Stunde

Eine unglaubliche Euphorie, die ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell, die vor der Saison von Freiburg in die deutsche Hauptstadt gewechselt war, von der Bank aus erlebte. In der 60. Minute wurde die 24-jährige Feldkircherin eingewechselt und war sofort an einigen brandgefährlichen Aktionen beteiligt. Dass es für „Die Eisernen“, die über 90 Minuten das bessere Team waren, am Ende trotzdem nur zu einem Punkt reichte, lag an Selma Licina, die in der 90. Minute aus einem Konter das 1:1 machte.