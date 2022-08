Matterhorn-Abfahrt bereitet ÖSV-Coach Bauchweh

Denn bereits in 73 Tagen wartet mit der grenzübergreifenden Abfahrt am Matterhorn die erste Weltcupabfahrt auf die Damen. „Das neue Rennen ändert aber nicht viel an unserer Vorbereitung“, betont der Bregenzerwälder, der offen zugibt, kein großer Fan der Gletscherabfahrt mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien zu sein. „Seit Jahren wird davon gesprochen, dass der Skisport sicherer werden muss. Dann wird ein Rennen zu einem Zeitpunkt angesetzt, an dem sich die Damen vor der Nordamerikatournee nochmals erholen und einen Trainingsblock einschieben können“, merkt Alster an. „Gutes Training und Erholung wären immer noch die beste Gesundheitsvorsorge.“