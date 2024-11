„Lieber zweimal in die USA als einmal nach China“

Die ÖSV-Speeddamen Christina Ager, Lena Wechner, Magdalena Egger, Nina Ortlieb, Ariane Rädler, und Michelle Niederwieser jetten am Sonntag von München über Frankfurt nach Denver. Von der Hauptstadt des US-Bundesstaats Colorado geht es dann per Mietwagen noch einmal zwei Stunden westwärts in die Skistation Copper Mountain. Dort werden die Abfahrerinnen in den nächsten zwei Wochen an ihrer Topform für den Speed-Weltcupauftakt feilen, der am 14. und 15. Dezember im benachbarten Beaver Creek mit einer Abfahrt und einem Super-G steigen soll.