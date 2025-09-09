Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella

Verbotener Schmuck?

Und genau da begann die Aufregung: Viele Schulen verbieten Schmuck bei Kindern aus Sicherheitsgründen – vor allem bei Sport und Toben. „Natürlich will niemand Eltern verurteilen, wir geben alle unser Bestes“, erklärt die „Hello!“-Mode- und Beauty-Expertin Laura Sutcliffe, „aber Creolen bei einer Zehnjährigen? Das kann schon mal gefährlich werden, wenn’s im Sportunterricht wild zugeht.“