Mini-Royal, Maxi-Glam

Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella

Royals
09.09.2025 14:07
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen Picknick teil. Am Montag hat für die beiden wieder der Schulalltag begonnen.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Während die meisten Eltern ihre Kids in Jeans und Turnschuhen in die Klassenzimmer schicken, sorgt das Fürstenhaus von Monaco gleich mal für Schlagzeilen. Denn Prinzessin Gabriella (10), Tochter von Fürst Albert und Fürstin Charlène, hat beim ersten Schultag mit einem unerwarteten Detail alle Blicke auf sich gezogen: ihren Ohrringen!

Die offiziellen Fotos zum Schulstart zeigen die Zwillinge Jacques und Gabriella in der typischen Schuluniform des Institut François d’Assise-Nicolas Barré – rotes Polo-Shirt, Jeans oder Rock, dazu klassische Schuhe. Doch während Thronfolger Jacques brav mit Roblox-Rucksack posierte, setzte Gabriella auf ein kleines, aber viel diskutiertes Extra: zarte Creolen in den Ohren und sogar eine Kette am Hals.

Verbotener Schmuck?
Und genau da begann die Aufregung: Viele Schulen verbieten Schmuck bei Kindern aus Sicherheitsgründen – vor allem bei Sport und Toben. „Natürlich will niemand Eltern verurteilen, wir geben alle unser Bestes“, erklärt die „Hello!“-Mode- und Beauty-Expertin Laura Sutcliffe, „aber Creolen bei einer Zehnjährigen? Das kann schon mal gefährlich werden, wenn’s im Sportunterricht wild zugeht.“ 

Mini-Royal, Maxi-Glamour!
Gabriella hatte die funkelnden Creolen schon einen Tag zuvor beim traditionellen „Pique Nique Monegasque“ getragen – allerdings nicht zur Schuluniform, sondern kombiniert mit einem edlen Dior-Kleid und Sandalen von Dior. Ein Look, der einmal mehr zeigt, dass Fürstin Charlène offenbar großen Spaß daran hat, ihre Tochter von klein auf teuer und nobel zu stylen. Mini-Royal, Maxi-Glamour!

Auch Mama Charlène selbst ließ sich nicht lumpen: Sie trug bei dem Picknick ein weißes Midi-Kleid von Oscar de la Renta. 

Die Fürstenfamilie beim traditionellen Picknick von Monaco
Die Fürstenfamilie beim traditionellen Picknick von Monaco(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Die Fürstenfamilie beim traditionellen Picknick von Monaco
Die Fürstenfamilie beim traditionellen Picknick von Monaco(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Ob die Ohrringe nun Mode-Statement oder Tabubruch sind, bleibt Geschmackssache – eines ist sicher: Prinzessin Gabriella hat es geschafft, dass bei ihrem ersten Schultag nicht nur über Mathe und Englisch gesprochen wird, sondern vor allem über ihren Schmuck.

