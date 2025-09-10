Stau-Chaos auf Tiroler Autobahnen nach Lkw-Unfall

Ein Zusammenstoß zweier Lastwagen auf der A13 Brennerautobahn bei Innsbruck-Süd in Fahrtrichtung Italien hat am Mittwoch ein Stau-Chaos bis auf die Inntalautobahn zurück ausgelöst. Mit Verzögerungen müsse auch am Nachmittag noch gerechnet werden, hieß es.
Der Stau reichte eine Stunde nach dem Unfall, der sich gegen 10.40 Uhr ereignet hatte, bereits über zehn Kilometer zurück bis auf die Inntalautobahn bei Hall in Tirol, hieß es vonseiten des ÖAMTC zur APA.
Über eine Stunde Zeitverlust
Viel Geduld brauchten freilich auch jene Autofahrer, die vom Oberland her auf der A12 in Richtung Innsbruck bzw. Brenner fuhren. Betroffene berichteten teilweise von Zeitverlusten von mehr als einer Stunde.
Glück im Unglück: Laut Polizei wurde bei dem Auffahrunfall bei Innsbruck-Süd zumindest niemand verletzt.
Kollision im Baustellenbereich
Der Unfall passierte offenbar im dortigen Baustellenbereich, ein Fahrstreifen war befahrbar. Während der Bergung der Lkw müsse jedoch zeitweise mit kompletten Sperren gerechnet werden, sagte eine Polizeisprecherin. Daher müsse noch länger mit starken Verzögerungen gerechnet werden.
