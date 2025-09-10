Vorteilswelt
Grenze im Griff

Royals eröffnen gemeinsamen Polizei-Posten

Royals
10.09.2025 13:50
Royales Gipfeltreffen am Grenzzaun! Haakon & Victoria eröffnen Polizei-Station zwischen Norwegen ...
Royales Gipfeltreffen am Grenzzaun! Haakon & Victoria eröffnen Polizei-Station zwischen Norwegen und Schweden(Bild: AP/Lise Aaserud)

Royales Gipfeltreffen am Grenzzaun! Was klingt wie der Auftakt zu einem Skandinavien-Krimi, ist royaler Alltag: Kronprinz Haakon von Norwegen (52) und Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) haben am Mittwoch die neue gemeinsame Polizeistation direkt an der Grenze beider Länder eingeweiht.

Die Thronfolger, seit Jahren befreundet, begrüßten sich herzlich – fast wie alte Klassenkameraden. Victoria erschien im strahlend blauen Hosenanzug mit Schluppenbluse und strengem Dutt, Haakon im eleganten Anzug.

Einzigartig
Die Station in Magnormoen ist einzigartig: Es ist die einzige Polizeidienststelle, die Norwegen mit einem anderen Land teilt. Ziel ist es, Verbrechen über die Grenzen hinweg besser zu bekämpfen – von Schmuggel bis organisierter Kriminalität.

Herzliche Begrüßung an der Grenze
Herzliche Begrüßung an der Grenze(Bild: EPA/LISE AASERUD)

Historisch sind Norwegen und Schweden eng verbunden, teilen sich Arbeits- und Lebensräume. Seit dem NATO-Beitritt Schwedens sind die Beziehungen noch enger geworden – auch in Sachen Sicherheit und Verteidigung.

Fazit: Wo andere Grenzen trennen, sorgt das Königshaus dafür, dass Freundschaft und Zusammenarbeit wachsen!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
