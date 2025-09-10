Löwen zerfleischen 15 Minuten lang Tierpfleger

Pfleger arbeitete seit Jahrzehnten mit Löwen mit Raubkatzen

Kollegen gelang es schließlich, die Tiere zu vertreiben und den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus zu bringen. Dort erlag er jedoch seinen Verletzungen. Der Pfleger hatte seit 30 Jahren mit Löwen und Tigern in dem Park „Safari World“ gearbeitet. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den ersten tödlichen Zwischenfall dieser Art in der Einrichtung.