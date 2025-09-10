Schöne ORF-Miss hat ihren Matthias geheiratet

2019 holte sich die Steirerin Larissa Robitschko den Titel der Miss Austria. Die fleißige Blondine ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern arbeitete hart weiter. Seit längerem ist sie jetzt als ORF-Reporterin im Einsatz – und auch privat könnte es nicht besser laufen: Sie hat ihre Langzeitliebe geheiratet. Die „Krone“ hat die Bilder.
Als die „Krone“ Larissa Robitschko erreicht, gluckst die Frau noch richtiggehend vor lauter Glück. Der Grund: Am Wochenende heiratete sie ihren Freund Matthias. Seit acht sind die beiden Hartberger ein Paar und so war es nur logisch für sie, die Hochzeit mit über 90 Gästen in der Oststeiermark zu feiern. „Wir hatten am Samstag wirklich traumhaftes, sonniges Wetter, das unsere Location, das Weinschloss Thaller, noch mehr wie aus einem Märchen hat aussehen lassen“, so die Miss Austria von 2019.
Innige Liebe seit acht Jahren
Seit einigen Jahren bereits ist sie in Diensten des ORF aus Reporterin unterwegs, schlug also auch aus ihrem Titel Kapital und gleichzeitig eine journalistische Karriere ein. Ihren Mann Matthias lernte sie bei einem wohltätigen Verein seinerzeit kennen und lieben: „Die Hochzeit war nun wirklich der Höhepunkt unserer Beziehung. Jetzt darf ich ihn endlich als meinen Ehemann bezeichnen.“
Die wunderschönen Bilder zum Durchklicken:
Und wie sieht es mit den Flitterwochen aus? „Nein, da ist noch nichts mit flittern“, lacht die attraktive Blondine, „Die Arbeit geht vor, aber dann im Oktober geht‘s ab nach Südafrika!“ Heißt, der Himmel hängt voller Geigen für Larissa und ihren Liebsten – und bis zur Hochzeitsreise werden sie dann mitunter auch schon all die schönen Momente ihrer Hochzeit verarbeitet haben. Adabei gratuliert herzlich!
