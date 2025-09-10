Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Larissa Robitschko

Schöne ORF-Miss hat ihren Matthias geheiratet

Adabei Österreich
10.09.2025 13:43
Am Wochenende heiratete die Miss Austria von 2019 und heutige ORF-Lady Larissa Robitschko ihren ...
Am Wochenende heiratete die Miss Austria von 2019 und heutige ORF-Lady Larissa Robitschko ihren Matthias.(Bild: Christoph Draxl)

2019 holte sich die Steirerin Larissa Robitschko den Titel der Miss Austria. Die fleißige Blondine ruhte sich nicht auf den Lorbeeren aus, sondern arbeitete hart weiter. Seit längerem ist sie jetzt als ORF-Reporterin im Einsatz – und auch privat könnte es nicht besser laufen: Sie hat ihre Langzeitliebe geheiratet. Die „Krone“ hat die Bilder.

0 Kommentare

Als die „Krone“ Larissa Robitschko erreicht, gluckst die Frau noch richtiggehend vor lauter Glück. Der Grund: Am Wochenende heiratete sie ihren Freund Matthias. Seit acht sind die beiden Hartberger ein Paar und so war es nur logisch für sie, die Hochzeit mit über 90 Gästen in der Oststeiermark zu feiern. „Wir hatten am Samstag wirklich traumhaftes, sonniges Wetter, das unsere Location, das Weinschloss Thaller, noch mehr wie aus einem Märchen hat aussehen lassen“, so die Miss Austria von 2019.

Innige Liebe seit acht Jahren
Seit einigen Jahren bereits ist sie in Diensten des ORF aus Reporterin unterwegs, schlug also auch aus ihrem Titel Kapital und gleichzeitig eine journalistische Karriere ein. Ihren Mann Matthias lernte sie bei einem wohltätigen Verein seinerzeit kennen und lieben: „Die Hochzeit war nun wirklich der Höhepunkt unserer Beziehung. Jetzt darf ich ihn endlich als meinen Ehemann bezeichnen.“

Die wunderschönen Bilder zum Durchklicken: 

„Es war einfach nur wunderschön!“, sagt Larissa Robitschko über den schönsten Tag in ihrem ...
„Es war einfach nur wunderschön!“, sagt Larissa Robitschko über den schönsten Tag in ihrem Leben.(Bild: Christoph Draxl)
Seit acht Jahren sind Matthias und Larissa ein Paar. Bei einem wohltätigen Verein lernten sich ...
Seit acht Jahren sind Matthias und Larissa ein Paar. Bei einem wohltätigen Verein lernten sich die zwei Hartberger einst kennen.(Bild: Christoph Draxl)
Im Weinschloss Thaller in der Oststeiermark sagte das hübsche Paar „Ja“ zueinander.
Im Weinschloss Thaller in der Oststeiermark sagte das hübsche Paar „Ja“ zueinander.(Bild: Christoph Draxl)
2019 holte sich Larissa Robitschko (im Bild mit den Miss-Austria-Chefs Jörg und Kerstin Rigger) ...
2019 holte sich Larissa Robitschko (im Bild mit den Miss-Austria-Chefs Jörg und Kerstin Rigger) den Titel Miss Austria, ruhte sich nicht auf ihren Lorbeeren aus und startete voll durch.(Bild: Andreas Tischler)

Und wie sieht es mit den Flitterwochen aus? „Nein, da ist noch nichts mit flittern“, lacht die attraktive Blondine, „Die Arbeit geht vor, aber dann im Oktober geht‘s ab nach Südafrika!“ Heißt, der Himmel hängt voller Geigen für Larissa und ihren Liebsten – und bis zur Hochzeitsreise werden sie dann mitunter auch schon all die schönen Momente ihrer Hochzeit verarbeitet haben. Adabei gratuliert herzlich!

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Oststeiermark
ORF
Wochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
„Wir können unser Glück kaum fassen“
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.732 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
173.153 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
111.615 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2210 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1758 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1548 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Mehr Adabei Österreich
Dating-Beichte
Darum fällt Sylvie Meis die Partnersuche so schwer
Larissa Robitschko
Schöne ORF-Miss hat ihren Matthias geheiratet
Popstar bestätigt
Rita Ora heizt in Ischgl zum Winterauftakt ein
Baby-News & neuer Song
Matty Valentino: „Die schönste Zeit meines Lebens“
In Gmunden sesshaft
ÖFB-Star kauft sich ein Grundstück am Traunsee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf