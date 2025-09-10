Schöne ORF-Miss hat ihren Matthias geheiratet

Als die „Krone“ Larissa Robitschko erreicht, gluckst die Frau noch richtiggehend vor lauter Glück. Der Grund: Am Wochenende heiratete sie ihren Freund Matthias. Seit acht sind die beiden Hartberger ein Paar und so war es nur logisch für sie, die Hochzeit mit über 90 Gästen in der Oststeiermark zu feiern. „Wir hatten am Samstag wirklich traumhaftes, sonniges Wetter, das unsere Location, das Weinschloss Thaller, noch mehr wie aus einem Märchen hat aussehen lassen“, so die Miss Austria von 2019.