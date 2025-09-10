Im Irak entführte Israelin freigelassen

Familie von Tsurkov „unglaublich glücklich“

Im November 2023 veröffentlichte der irakische Fernsehsender Al-Rabiaa ein Video der Frau, dessen Echtheit nicht bestätigt wurde. Darin bat sie ihre Familie und Freunde darum, sich weiter für ihre Freilassung einzusetzen. Tsurkov kritisiert in dem Video auch die Angriffe Israels im Gazastreifen. Die Universität Princeton dankte Trump dafür, die Freilassung ermöglicht zu haben. Die Nachricht sorge für Erleichterung und Freude, teilte der Präsident der Universität, Christopher Eisgruber, mit. „Meine ganze Familie ist unglaublich glücklich“, schrieb ihre Schwester Emma Tsurkov bei X.