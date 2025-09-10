Anna Gasser saugt den Sommer noch einmal auf

Ein letztes Mal Sommer-Feeling! Snowboard-Queen Anna Gasser will‘s noch einmal wissen und saugt das vielleicht letzte Aufbäumen des Sommers noch einmal auf.
Sie habe einen „kleinen Mutter-Tochter-Trip“ unternommen, lässt die Doppel-Olympiasiegerin via Instagram wissen. Die Schnappschüsse, die sie mit ihren Fans teilt, stammen aus Italien. Und die machen tatsächlich noch einmal Lust auf Sommer.
Körperlich scheint sie wieder einigermaßen in Schuss zu sein. Anfang Juli war ein schmerzhafter Unfall bekannt geworden. Wie die Kärntnerin damals auf Instagram erklärte, erlitt sie beim Surfen eine Schulterluxation. „Habe beschlossen, es sofort zu richten, um für die nächste Saison wieder bei 100 Prozent zu sein“, schrieb Gasser.
Genügend Vitamin B
Gasser will im Februar 2026 bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina auf die Jagd nach ihrer dritten Goldmedaille in ihrer Paradedisziplin Big Air gehen. Der erste Big-Air-Weltcup findet Ende November in Secret Garden in China statt – ob Gasser dort dabei sein kann, ist ungewiss. Genügend Vitamin B für die Wintersaison sollte sie sich jedenfalls mit ihrem Italien-Trip geholt haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.