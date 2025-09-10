Vorteilswelt
Mutter-Tochter-Trip

Anna Gasser saugt den Sommer noch einmal auf

Wintersport
10.09.2025 13:49
Anna Gasser genießt noch einmal den Sommer.
Anna Gasser genießt noch einmal den Sommer.(Bild: Instagram.com/annagassersnow)

Ein letztes Mal Sommer-Feeling! Snowboard-Queen Anna Gasser will‘s noch einmal wissen und saugt das vielleicht letzte Aufbäumen des Sommers noch einmal auf.

Sie habe einen „kleinen Mutter-Tochter-Trip“ unternommen, lässt die Doppel-Olympiasiegerin via Instagram wissen. Die Schnappschüsse, die sie mit ihren Fans teilt, stammen aus Italien. Und die machen tatsächlich noch einmal Lust auf Sommer.

Körperlich scheint sie wieder einigermaßen in Schuss zu sein. Anfang Juli war ein schmerzhafter Unfall bekannt geworden. Wie die Kärntnerin damals auf Instagram erklärte, erlitt sie beim Surfen eine Schulterluxation. „Habe beschlossen, es sofort zu richten, um für die nächste Saison wieder bei 100 Prozent zu sein“, schrieb Gasser.

Genügend Vitamin B
Gasser will im Februar 2026 bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina auf die Jagd nach ihrer dritten Goldmedaille in ihrer Paradedisziplin Big Air gehen. Der erste Big-Air-Weltcup findet Ende November in Secret Garden in China statt – ob Gasser dort dabei sein kann, ist ungewiss. Genügend Vitamin B für die Wintersaison sollte sie sich jedenfalls mit ihrem Italien-Trip geholt haben.

Mutter-Tochter-Trip
