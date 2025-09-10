Anna Gasser saugt den Sommer noch einmal auf

Genügend Vitamin B

Gasser will im Februar 2026 bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina auf die Jagd nach ihrer dritten Goldmedaille in ihrer Paradedisziplin Big Air gehen. Der erste Big-Air-Weltcup findet Ende November in Secret Garden in China statt – ob Gasser dort dabei sein kann, ist ungewiss. Genügend Vitamin B für die Wintersaison sollte sie sich jedenfalls mit ihrem Italien-Trip geholt haben.