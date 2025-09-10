Nebenjobs: ORF-Stars sollen in Fonds einzahlen

Nebeneinkünfte müssen ORF-Mitarbeiter zwar melden, doch wenn es nach Stimmen im Stiftungsrat geht, sollen hier die Zügel noch weiter angezogen werden: Der Vorsitzende Heinz Lederer und das neue Stiftungsratsmitglied Gregor Schütze wollen es bis Ende des Jahres durchsetzen, dass ORF-Stars bis zu 15 Prozent ihrer Nebeneinkünfte in einen Fonds einzahlen müssen, der wiederum anderen Mitarbeitern etwa für Weiterbildungsmaßnahmen zugute kommen soll: „Es sind noch Abklärungen im Vertragsrecht nötig, aber klar ist, dass wir die Nebeneinkünfte generell zurückdrängen wollen und eine Treuepflicht dem ORF gegenüber herrschen muss“, so Heinz Lederer. Der dem Stiftungsrat am Donnerstag erstmals vorsitzen wird und in seiner neuen Funktion dafür einstehen will, dass „die Positionen und Mechanismen des Stiftungsrats transparenter behandelt werden.“