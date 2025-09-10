Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stiftungsräte

Nebenjobs: ORF-Stars sollen in Fonds einzahlen

Unterhaltung
10.09.2025 13:04
Heinz Lederer (l.) und Gregor Schütze teilten ihre Gedanken zur Zukunft des ORF am Küniglberg.
Heinz Lederer (l.) und Gregor Schütze teilten ihre Gedanken zur Zukunft des ORF am Küniglberg.(Bild: Thomas Ramstorfer)

Wer beim Rundfunk nebenbei dazuverdient, soll bis zu 15 Prozent davon abgeben, meinen zwei Stiftungsräte. Welche Ideen Heinz Lederer und Gregor Schütze sonst noch für die Zukunft des ORF haben, verrieten sie am Wiener Küniglberg.

0 Kommentare

Nebeneinkünfte müssen ORF-Mitarbeiter zwar melden, doch wenn es nach Stimmen im Stiftungsrat geht, sollen hier die Zügel noch weiter angezogen werden: Der Vorsitzende Heinz Lederer und das neue Stiftungsratsmitglied Gregor Schütze wollen es bis Ende des Jahres durchsetzen, dass ORF-Stars bis zu 15 Prozent ihrer Nebeneinkünfte in einen Fonds einzahlen müssen, der wiederum anderen Mitarbeitern etwa für Weiterbildungsmaßnahmen zugute kommen soll: „Es sind noch Abklärungen im Vertragsrecht nötig, aber klar ist, dass wir die Nebeneinkünfte generell zurückdrängen wollen und eine Treuepflicht dem ORF gegenüber herrschen muss“, so Heinz Lederer. Der dem Stiftungsrat am Donnerstag erstmals vorsitzen wird und in seiner neuen Funktion dafür einstehen will, dass „die Positionen und Mechanismen des Stiftungsrats transparenter behandelt werden.“

Ob dem Generaldirektor Roland Weißmann die Anregungen gefallen werden?
Ob dem Generaldirektor Roland Weißmann die Anregungen gefallen werden?(Bild: Jöchl Martin)

Thema in der Sitzung wird auch der ORF-Beitrags Service (OBS, vormals GIS) sein. Hier will der ÖVP-nahe Schütze Verbesserungen: „Wenn Menschen umziehen, Adressprobleme haben, Befreiungsanträge stellen, dann muss das wie am Schnürchen laufen.“ Die Häufigkeit und Intensität der Fehler im OBS müsse dramatisch gesenkt werden. Lederer setzt noch hinzu: „Die Inkassomentalität ist abzustellen.“ Im Sommer hatte ja OBS-Chef Alexander Hirschbeck ob der Schwierigkeiten seinen Hut nehmen müssen, die Nachfolge soll im Herbst stehen. Für Schütze sei es auch klar, dass ein Unternehmen mit fünf Außenstellen „nicht fünfmal zahlen soll“.

Lesen Sie auch:
Ein Großprojekt wird für den ORF der Song Contest. Andi Knoll und Conchita Wurst werden wohl ...
Programmpräsentation
ORF muss sparen – aber diese Stars kehren zurück
09.09.2025
Zwischen Ost und West
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
05.09.2025
Die Bilanz ist da
Titel verteidigt: Kickl wieder ORF-Quotenkönig
09.09.2025

Den ORF-Generaldirektor Roland Weißmann will man in der Sitzung auch zur Sicherheit in den ORF-Standorten befragen, nachdem, wie berichtet, kürzlich sechs pro-palästinensische Aktivisten ins ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg ungehindert eindringen und eine Störaktion durchführen konnten: „So etwas darf sich nicht wiederholen. Der ORF ist ja Teil der kritischen Infrastruktur des Landes“, so Schütze. Zuletzt will das neue Stiftungsrats-Duo noch einen so genannten „Future Day“ im November organisieren, an dem sich der ORF mit anderen Medien über Probleme mit Tech-Konzernen austauschen und Lösungen für den Medienstandort finden will. 

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.724 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
171.892 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
110.898 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2208 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1757 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1492 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf