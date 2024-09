Russischer Kannibale kehrt vom Ukraine-Krieg heim

„Ja, er ist wegen einer Verletzung zurückgekehrt. Anfang des Jahres war er verletzungsbedingt ebenfalls da, kehrte dann aber wieder (an die Front, Anm.) zurück. Ich habe mit ihm persönlich gesprochen. Er hat Probleme mit dem Kiefer und in seiner Hand hat er einen Splitter. Er ist jetzt anscheinend in medizinischer Behandlung. Vorgestern habe ich ihn beim Einkaufen getroffen, wir haben uns gegrüßt. Er hat mir gesagt, dass er jetzt behandelt und dann wieder in den Ukraine-Krieg zurückkehren wird“, schilderte der Bürgermeister der Gemeinde Rachinskoje, Fjodor Kadowba, gegenüber dem russischen Nachrichtenportal V1.ru.