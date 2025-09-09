Sotschi: Russe stirbt bei Drohnenattacke im Auto

Sotschi liegt in gefährlicher Reichweite

Seit Beginn des großen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sucht Kiew regelmäßig mit Drohnen den Aggressor heim. Aufgrund dessen soll der für seine Paranoia bekannte Kremlchef seine Gewohnheiten geändert haben, heißt es auf der investigativen russischen Website Proekt. Aus Angst um seine Sicherheit begebe er sich zum Beispiel nur äußerst ungern in die Stadt am Schwarzen Meer – denn diese liege in der Reichweite von Drohnen, berichtete die Website unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Sein Domizil „Botscharow Rutschey“ in Sotschi dürfte der russische Staatschef sogar dem Erdboden gleichgemacht haben.