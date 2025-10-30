Sieg gegen Top-Duo! Auch Miedler im Viertelfinale

Alcaraz-Bezwinger draußen

Als erster Einzelspieler erreichte Valentin Vacherot das Viertelfinale. Der Monegasse besiegte mit einem 7:6(4) und 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie den Bezwinger des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. In der Runde davor hatte sich Vacherot am Mittwoch im Duell der Cousins gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchgesetzt, wie im Finale von Shanghai wieder nach Satzrückstand in drei Sätzen.