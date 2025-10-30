Vorteilswelt
Masters in Paris

Sieg gegen Top-Duo! Auch Miedler im Viertelfinale

Tennis
30.10.2025 14:47
Francisco Cabral und Lucas Miedler (re.) jubeln.
Francisco Cabral und Lucas Miedler (re.) jubeln.(Bild: Eva Manhart)

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Masters-1000-Tennisturnier von Paris mit dem Portugiesen Francisco Cabral im Doppel-Viertelfinale. Die beiden überzeugten im Achtelfinale gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos mit einem 7:5,6:3-Sieg.

Der Spanier und der Argentinier hatten heuer die French Open und die US Open gewonnen. Schon davor war der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway aufgestiegen. Das Viertelfinale wird am Freitag gespielt.

Alcaraz-Bezwinger draußen
Als erster Einzelspieler erreichte Valentin Vacherot das Viertelfinale. Der Monegasse besiegte mit einem 7:6(4) und 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie den Bezwinger des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. In der Runde davor hatte sich Vacherot am Mittwoch im Duell der Cousins gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchgesetzt, wie im Finale von Shanghai wieder nach Satzrückstand in drei Sätzen.

