Sieg gegen Top-Duo! Auch Miedler im Viertelfinale

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Masters-1000-Tennisturnier von Paris mit dem Portugiesen Francisco Cabral im Doppel-Viertelfinale. Die beiden überzeugten im Achtelfinale gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos mit einem 7:5,6:3-Sieg.
Der Spanier und der Argentinier hatten heuer die French Open und die US Open gewonnen. Schon davor war der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway aufgestiegen. Das Viertelfinale wird am Freitag gespielt.
Alcaraz-Bezwinger draußen
Als erster Einzelspieler erreichte Valentin Vacherot das Viertelfinale. Der Monegasse besiegte mit einem 7:6(4) und 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie den Bezwinger des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. In der Runde davor hatte sich Vacherot am Mittwoch im Duell der Cousins gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchgesetzt, wie im Finale von Shanghai wieder nach Satzrückstand in drei Sätzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.