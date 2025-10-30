Eltern und Kinder kämpfen für mehr Schulassistenz

Aber nicht nur Herzog und Florineth sind frustriert. Die Schar an Menschen, die zur Demonstration gekommen sind, zeigt, dass sie viele Mitstreiter an ihrer Seite haben. Unter sie gemischt haben sich auch Perrine und ihre neunjährigen Zwillinge Esmee und Eleonor: „Esmee bekommt auch Unterstützung durch die Schulassistenz, uns geht es gut, wir sind zum Glück noch im alten System. Wir wissen aber von vielen, die im neuen System nicht die nötige Unterstützung bekommen und denen es nicht so gut geht wie uns“, erklärt die Mutter.