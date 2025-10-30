Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Demo in Graz

Eltern und Kinder kämpfen für mehr Schulassistenz

Steiermark
30.10.2025 14:17
Zahlreiche Menschen zogen am Donnerstag vom Grazer Karmeliterplatz bis zum Hauptplatz.
Zahlreiche Menschen zogen am Donnerstag vom Grazer Karmeliterplatz bis zum Hauptplatz.(Bild: Jauschowetz Christian)

Am Donnerstag trafen sich zahlreiche Menschen in Graz, um gemeinsam gegen die Stundenkürzungen im Bereich der Schulassistenz zu protestieren. Die Vorgehensweise der Landesregierung wird dabei auch von der Opposition scharf kritisiert.

0 Kommentare

„Traumberuf Techniker. Mit Assistenz schaffe ich das.“ Das Plakat, das der elfjährige Leo mit zur Demonstration gebracht hat, ist eindeutig. Zahlreiche Menschen – Kinder, Eltern, Großeltern und auch Politiker – versammelten sich am Donnerstagvormittag am Grazer Karmeliterplatz, um von dort gemeinsam zum Hauptplatz zu ziehen und auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen: die Änderungen bei der steirischen Schulassistenz.

Leo benötigt die Schulassistenz aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen.
Leo benötigt die Schulassistenz aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen.(Bild: Jauschowetz Christian)

Maria Luise Florineth und Christine Herzog wissen um die Relevanz funktionierender Schulassistenz bestens Bescheid: Die Söhne der beiden Frauen sind auf die zusätzliche Unterstützung im Schulalltag angewiesen. Dass diese nun weniger wird, können und wollen die beiden Veranstalterinnen des Protestmarschs nicht akzeptieren. Stattdessen wollen sie vor allem eines sein: laut.

Christine Herzog mit ihrem Sohn Max und Maria Luise Florineth mit ihrem Sohn Leo (v.l.)
Christine Herzog mit ihrem Sohn Max und Maria Luise Florineth mit ihrem Sohn Leo (v.l.)(Bild: Jauschowetz Christian)

„Wir alle wissen, dass es so nicht geht“
„Max geht gerne in die Schule, aber er ist auf die zusätzliche Unterstützung angewiesen“, sagt Herzog. Ihr Sohn ist eines von fünf Kindern in einer ersten Klasse in der Volksschule Hausmannstätten, das Anspruch auf eine Schulassistenz hat. Bewilligt wurden jedoch nur zwei Schulassistentinnen für die gesamte Klasse: „Wir alle – Eltern, Lehrer, Direktorin und Schulassistentinnen – wissen, dass es so nicht geht, aber die, die es ändern könnten, wissen es anscheinend nicht“, bringt sie ihren Frust zum Ausdruck. 

Aber nicht nur Herzog und Florineth sind frustriert. Die Schar an Menschen, die zur Demonstration gekommen sind, zeigt, dass sie viele Mitstreiter an ihrer Seite haben. Unter sie gemischt haben sich auch Perrine und ihre neunjährigen Zwillinge Esmee und Eleonor: „Esmee bekommt auch Unterstützung durch die Schulassistenz, uns geht es gut, wir sind zum Glück noch im alten System. Wir wissen aber von vielen, die im neuen System nicht die nötige Unterstützung bekommen und denen es nicht so gut geht wie uns“, erklärt die Mutter.

Eleonor, Perrine und Esmee (v.l.)
Eleonor, Perrine und Esmee (v.l.)(Bild: Jauschowetz Christian)

Wie viele tatsächlich zu dem Protestmarsch erschienen sind, erstaunt auch Florineth: „Ich bin überrascht, dass so viele da sind. Aber das ist ein klares Zeichen, dass das Thema nicht ignoriert werden darf.“ Gemeinsam mit ihrem Sohn Leo und Christine und Max Herzog führt sie die Menge, die im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihr steht, zum Hauptplatz. Der Zug, der dabei entsteht, reicht beinahe die gesamte Sporgasse hinauf.

Opposition prominent vertreten
Die Anwesenheit diverser steirischer Politiker machte deutlich, dass auch die Opposition nicht mit dem Vorgehen der Landesregierung einverstanden ist. Nico Swatek (NEOS), Sandra Krautwaschl (Grüne), Chiara Glawogger (SPÖ) und Alexander Melinz (KPÖ), der auch den Grazer Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) mitbrachte, betonten allesamt die Wichtigkeit des Protestmarschs. „Der Umgang mit der Schulassistenz ist eine Sparpolitik auf Kosten unserer Kinder. Es entsteht der Eindruck, manche Kinder würden nicht dazugehören“, hält etwa Swatek fest. Glawogger, die selbst Lehrerin ist, weiß: „Das ist ein Schritt in die falsche Richtung. Wir gehen in die Vergangenheit anstatt in die Zukunft.“

Lesen Sie auch:
Beim Thema Schulassistenz gehen weiter die Wogen hoch (Symbolbild). 
Schulassistenz-Demo
Verzweifelte Eltern gehen in Graz auf die Straße
30.10.2025
Neue Schulassistenz
Lehrer schlägt Alarm: „Kinder haben keine Lobby“
11.10.2024

1:1-Betreuung nicht als Regel
Der für Bildung und damit auch für die Schulassistenz zuständige Landesrat Stefan Hermann (FPÖ) verweist auf die neue Regelung und den damit einhergehenden veränderten inhaltlichen Ansatz der Schulassistenz: 1:1-Betreuungen sind nicht mehr die Regel, forciert werden Mehrfachbetreuungen – also mehr Schüler pro Betreuungsperson. Zudem betont er, dass die Schulassistenz Systeme wie Sonderpädagogik, Schulpsychologie und -sozialarbeit unterstützen solle, aber immer mehr Aufgaben übertragen bekomme. 

Zum Protestmarsch konnte der Freiheitliche aufgrund einer parallel stattfindenden Regierungssitzung nicht kommen, jedoch lud er die Organisatorinnen zu einem Gespräch ein. In einem Brief an die beiden merkte er zudem an, dass bereits an einer neuen Verordnung für die Schulassistenz gearbeitet werde. Bis spätestens März sollen Details vorliegen. Bis dahin werden die Eltern weiterhin nichts unversucht lassen und für ihre Kinder einstehen.

Porträt von Michaela Holzinger
Michaela Holzinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.510 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
133.124 mal gelesen
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.818 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf