Bearbeitungsgebühren für Kredite oft unzulässig

Die UniCredit Bank Austria muss kassierte Kreditbearbeitungsgebühren zurückzahlen. Der Hintergrund ist ein aktuelles Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH), laut dem Gebühren den tatsächlichen Aufwand nicht „grob überschreiten“ dürfen. Geklagt hatte der Verbraucherschutzverein.
In einem Fall hatte ein Bankkunde für den Kauf einer Eigentumswohnung einen Kredit von mehr als 695.000 Euro aufgenommen. Im Kreditvertrag verpflichtete er sich dazu, 20.850 Euro „Bearbeitungsspesen“ zu zahlen. Damit sollten der UniCredit Bank Austria die Bearbeitung des Kreditantrags, die Bonitätsprüfung und das Erstellen der Unterlagen abgegolten werden.
Das Geldinstitut hatte laut eigener Aussage einen Zeitaufwand von 20 bis 23 Stunden. Selbst unter Berücksichtigung der Kosten für die verwendete Software sei „offenkundig“, dass die vereinbarten Spesen den tatsächlichen Kostenaufwand „grob überschreiten“, urteilte der Oberste Gerichtshof nun.
Frühere gerichtliche Entscheidungen stellten laut dem Verbraucherschutzverein (VSV) bereits klar, dass die Verrechnung einer Bearbeitungsgebühr nach einem fixen Prozentsatz der Kreditsumme unzulässig sei. Die Aufwendungen der Bank fielen nämlich unabhängig von der Kreditsumme an. Außerdem sei es intransparent und unzulässig, die Spesen ohne klare Zuordnung aufzulisten.
VSV-Obfrau Daniela Holzinger sagte, dass weitere Betroffene nun auch auf positive Urteile oder Vergleiche hoffen könnten. Diese können noch an Sammelaktionen des Vereins teilnehmen.
