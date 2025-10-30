Bearbeitungsgebühren für Kredite oft unzulässig

In einem Fall hatte ein Bankkunde für den Kauf einer Eigentumswohnung einen Kredit von mehr als 695.000 Euro aufgenommen. Im Kreditvertrag verpflichtete er sich dazu, 20.850 Euro „Bearbeitungsspesen“ zu zahlen. Damit sollten der UniCredit Bank Austria die Bearbeitung des Kreditantrags, die Bonitätsprüfung und das Erstellen der Unterlagen abgegolten werden.