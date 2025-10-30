Rückzug! Hauptsponsor trennt sich von der Admira

Aus und vorbei: Wie die „Krone“ erfuhr, trennt sich Hauptsponsor Flyeralarm von Zweitliga-Klub Admira!
„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, meint Gerhard Bügler, CEO von Flyeralarm. Die Admira sei „weit mehr als ein Sponsoring-Partner“ gewesen.
Aufgrund einer „strategischen Neuausrichtung der Sponsoring-Aktivitäten“ zieht sich Flyeralarm zurück. „Dies ändert nichts an unserer Wertschätzung für den Verein, die Spielerinnen und Spieler, das Team hinter den Kulissen und die treuen Fans“, betont Bügler.
Dramatisches Elfmeterschießen
Für die Admira ein herber Rückschlag – und das nur wenige Stunden nach dem bitteren Cup-Aus gegen Sturm. Nach einer starken Vorstellung musste man sich dem Bundesliga-Tabellenführer im Elfmeterschießen geschlagen geben. Ex-Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl wurde als 22. (!) Schütze zum tragischen Helden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.