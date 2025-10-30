Vorteilswelt
Am Tag nach Cup-Drama

Rückzug! Hauptsponsor trennt sich von der Admira

Fußball National
30.10.2025 13:39
Die Heimstätte der Admira
Die Heimstätte der Admira(Bild: GEPA)

Aus und vorbei: Wie die „Krone“ erfuhr, trennt sich Hauptsponsor Flyeralarm von Zweitliga-Klub Admira!

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, meint Gerhard Bügler, CEO von Flyeralarm. Die Admira sei „weit mehr als ein Sponsoring-Partner“ gewesen.

Gerhard Bügler
Gerhard Bügler(Bild: GEPA)

Aufgrund einer „strategischen Neuausrichtung der Sponsoring-Aktivitäten“ zieht sich Flyeralarm zurück. „Dies ändert nichts an unserer Wertschätzung für den Verein, die Spielerinnen und Spieler, das Team hinter den Kulissen und die treuen Fans“, betont Bügler. 

Lesen Sie auch:
Sturm Graz jubelte über den Einzug ins ÖFB-Cup-Viertelfinale.
22 (!) Schützen
Sturm Graz entkommt Cup-Blamage in Elfer-Thriller
29.10.2025

Dramatisches Elfmeterschießen
Für die Admira ein herber Rückschlag – und das nur wenige Stunden nach dem bitteren Cup-Aus gegen Sturm. Nach einer starken Vorstellung musste man sich dem Bundesliga-Tabellenführer im Elfmeterschießen geschlagen geben. Ex-Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl wurde als 22. (!) Schütze zum tragischen Helden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
