Rückzug! Hauptsponsor trennt sich von der Admira

Dramatisches Elfmeterschießen

Für die Admira ein herber Rückschlag – und das nur wenige Stunden nach dem bitteren Cup-Aus gegen Sturm. Nach einer starken Vorstellung musste man sich dem Bundesliga-Tabellenführer im Elfmeterschießen geschlagen geben. Ex-Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl wurde als 22. (!) Schütze zum tragischen Helden.