„Es war nicht einfach“

Nach 264 Tagen: ÖSV-Dame ist zurück auf Schnee

Ski Alpin
30.10.2025 14:23
Ricarda Haaser bei ihren ersten Schneeschwüngen
Ricarda Haaser bei ihren ersten Schneeschwüngen(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/richaaser)

Die Tirolerin Ricarda Haaser hat rund neun Monate nach ihrer im WM-Super-G mit einem Kreuzbandriss erlittenen schweren Knieverletzung die ersten Schneeschwünge absolviert. Die 32-Jährige will die Belastung in den nächsten Wochen langsam steigern, bevor sie wieder ins Stangentraining einsteigen kann. 

Die Rückkehr auf den Schnee sei ein wichtiger Schritt in ihrem Reha-Prozess, sagte Haaser nach einigen freien Fahrten in Sölden.

„Ich bin wieder zurück am Schnee, das ist super nach so einer langen Zeit. Ich bin echt froh. Es war nicht immer einfach, aber ich habe in der ganzen Rehaphase mein Bestes gegeben, und ich werde jetzt mit den ersten Schneetagen super belohnt“, sagte Haaser in einem Instagram-Beitrag des ÖSV.

Sie habe ein gutes Gefühl und sie sei „mehr oder weniger schmerzfrei“.

Mikaela Shiffrin
Shiffrin offenbart:
„Sie sagen, ich soll aufhören und Kinder kriegen"
30.10.2025
Nach Triumph in Sölden
„Im Tunnel": Scheib spricht über Podest-Hoppala
27.10.2025

Nächstes Ziel: Stangentraining
In nächster Zeit wolle sie sich langsam an höhere Intensitäten gewöhnen. „Ich schaue, dass ich mich von Tag zu Tag steigern und die Belastung nach oben fahren kann.“ Das nächste Ziel sei das Stangentraining. „Das wird schon noch ein bisschen dauern, aber ich bin guter Dinge, dass alles gut funktioniert.“

