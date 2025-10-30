Bauarbeiten am Deutschen Eck sorgen für Sperren

Das sogenannte Deutsche Eck – also die Bahnverbindung zwischen Tirol und Salzburg über Bayern – muss man als Bahnkunde weiter genau im Auge behalten: Von 3. bis zum 30. November führen Bauarbeiten zu Änderungen bzw. Einschränkungen und Sperren im Zugverkehr.
Die Arbeiten werden in mehreren Teilsperren (3. bis 5. November, 8. bis 11. November und 19. bis 30. November) sowie einer Gesamtsperre (14. ca. 21 Uhr bis 19. November ca. 13 Uhr) durchgeführt.
„Während der Teilsperren steht nur eines der beiden Streckengleise zur Verfügung, während der Gesamtsperre kann der Streckenabschnitt von den Fernverkehrszügen der ÖBB gar nicht benutzt werden“, heißt es.
Frühzeitig informieren
Dadurch komme es im Fern- und Nachtverkehr der ÖBB zu Einschränkungen, Umleitungen und dem Einsatz von Bussen zwischen Salzburg und Tirol als Schienenersatzverkehr. Reisende sollen sich rechtzeitig im Vorfeld über Änderungen hinsichtlich ihrer gewünschten Verbindung informieren.
Infos: www.unsereoebb.at (Link zu „Verkehrsmeldungen“), unter der ÖBB Scotty App oder unter der Telefonnummer 05 1717.
