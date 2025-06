Wirtshauswahl: Urbani Wirt holt sich den Titel!

Sieg geht an den Ossiacher See

So darf sich das Gasthaus Urbani Wirt in Bodensdorf am Ossiacher See nun offiziell „Wirtshaus des Jahres 2025“ nennen. Seit 1450 wird dort Wirtshauskultur gelebt. Juniorchef Andreas Nindler führt den Betrieb bereits in sechster Generation – gemeinsam mit seiner gesamten Familie. „Wir wollen unseren Gästen die Kärntner Herzlichkeit und regionale Küche näherbringen“, lautet das Motto des Familienbetriebs. Diesem Motto wird der Urbani Wirt wohl mehr als gerecht, wie nun auch die Wirtshauswahl einmal mehr bestätigt.