Neue Tiefstpreise bei den Smartphone-Tarifen

Erstmals sind „Pausen“ beim Mobilfunktarif möglich

Das neue Angebot kann Online in der Drei-App in wenigen Minuten abgeschlossen werden – ohne Zusatzkosten und auch ohne jährlicher Wertanpassung. Auch „Pausen“ sind damit möglich. Wer sein Handy einmal ein, zwei oder mehrere Monate nicht benötigt, kann pausieren, bleibt aber dennoch bis zu 12 Monate lang weiter erreichbar. „Mit heute schicken wir die Diskonter in Pension“, so Drei-Manager Günter Lischka.