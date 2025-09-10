Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien

Was die Ermittler stutzig werden ließ

Nur einen Tag später die offenbar spektakuläre Wende in dem Krimi. Denn das Opfer könnte zugleich auch die Täterin sein bzw. sich selbst verletzt haben! Was die Ermittler stutzig werden und an der Version eines Attentates zweifeln ließ? In der ersten Einvernahme verwickelte sich das Mädchen in Widersprüche, zudem hat das Messer-Phantom bisher nur sie selbst und sonst niemand gesehen. Auch eine Klassenkollegin, die unmittelbar danach ins WC kam, hat keinen vermummten Unbekannten flüchten sehen. Und: die Verletzung im Oberbauch war „nur“ etwas mehr als einen Zentimeter tief. Weitere Ungereimtheit: Bei einer möglichen Tatwaffe waren alle Spuren entfernt bzw. abgewischt worden.