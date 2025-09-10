Unfalldrama in Wien: Seniorin von Lkw überrollt!

Ein 34-jähriger Lenker war mit seinem Lastwagen gegen 16.30 Uhr auf der Erdbergstraße unterwegs, als er an einer roten Ampel stoppen musste. Als die Ampel auf Grün sprang und er losfuhr, passierte das Unglück: Eine 74-jährige Fußgängerin wollte direkt vor dem tonnenschweren Fahrzeug die Straße queren.