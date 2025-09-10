Vorteilswelt
Ampel sprang auf Grün

Unfalldrama in Wien: Seniorin von Lkw überrollt!

Wien
10.09.2025 12:38

Ein schwerer Unfall forderte am Dienstag in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße ein Todesopfer: Eine 74-jährige Frau verlor ihr Leben, nachdem sie von einem Lkw erfasst wurde.

Ein 34-jähriger Lenker war mit seinem Lastwagen gegen 16.30 Uhr auf der Erdbergstraße unterwegs, als er an einer roten Ampel stoppen musste. Als die Ampel auf Grün sprang und er losfuhr, passierte das Unglück: Eine 74-jährige Fußgängerin wollte direkt vor dem tonnenschweren Fahrzeug die Straße queren.

Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr der Lkw los und erfasste dabei die Seniorin.
Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr der Lkw los und erfasste dabei die Seniorin.(Bild: „Krone“-Leserreporter)

Der Lkw erfasste die Pensionistin – für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. 

Wien
