Frust in Bosnien! ÖFB-Elf als „Drachen-Bezwinger“

„Klix.ba“ (Online-Portal): „Drachen von Österreich im wichtigsten Match der WM-Qualifikation besiegt ... Die Fußball-Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas hat die erste Niederlage in der WM-Qualifikation erlebt, diese ist im wichtigsten Match im bisherigen Verlauf der Qualifikation erfolgt. Dadurch brachten die Drachen ihren ersten Tabellenplatz in unserer Gruppe in Gefahr, da nun Österreich mit derselben Punktezahl wie unsere Mannschaft bei einem Match weniger da steht.“