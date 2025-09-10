Frust in Bosnien! ÖFB-Elf als „Drachen-Bezwinger“

Während in Österreich nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in der WM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina Feierstimmung herrscht – sieht die Situation bei unserem Kontrahenten am Tag nach dem Spiel deutlich anders aus. Eine Auswahl an bosnischen Pressestimmen.
„Oslobodjenje“: „Österreich mit drei Punkten nach heftigem Kampf auf Bilino Polje in Zenica ... Trotz der Niederlage durch die Nationalmannschaft Österreichs sind ‘Zmajevi‘ (die Drachen) mit zwölf Punkten Tabellenerste in der Gruppe H geblieben. Andererseits nimmt Österreich den zweiten Platz mit derselben Punktezahl wie unsere Mannschaft, allerdings bei einem Match weniger, ein.“
„Nezavisne novine“: „Drachen von Österreich in Zenica besiegt ... Das Match wurde beiderseits aktiv gestartet. Die erste Halbzeit wurde ohne Tore bei einem im Großen und Ganzen zufriedenstellenden Spiel der bosnischen Mannschaft abgeschlossen. Der entscheidende Augenblick erfolgte in der 65. Minute, als Laimer die Passivität der Verteidigung bestrafte und zum Endergebnis traf.“
„Klix.ba“ (Online-Portal): „Drachen von Österreich im wichtigsten Match der WM-Qualifikation besiegt ... Die Fußball-Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas hat die erste Niederlage in der WM-Qualifikation erlebt, diese ist im wichtigsten Match im bisherigen Verlauf der Qualifikation erfolgt. Dadurch brachten die Drachen ihren ersten Tabellenplatz in unserer Gruppe in Gefahr, da nun Österreich mit derselben Punktezahl wie unsere Mannschaft bei einem Match weniger da steht.“
Kommentare
