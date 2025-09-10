US-Open-Champ Carlos Alcaraz ist erblondet

„Es wird noch extremer werden. Lasst euch überraschen“, hatte Alcaraz schon vor dem Finale angekündigt. Eine Journalistin hatte wissen wollen, ob es denn im Falle des Triumphs bei seiner Kurzhaar-Frisur bleiben würde (die er sich erst knapp vor den US Open zugelegt hatte). Alcaraz hielt sein Wort. Tatsächlich gönnte sich der Spanier eine dezente Veränderung. Ab sofort erstrahlt sein kurzes Haupthaar nicht mehr in Schwarz, sondern in Platinblond. Der Friseur seines Vertrauens hat es gerichtet – und die Causa auf Social Media angemessen dokumentiert.