Frisur des Triumphs

US-Open-Champ Carlos Alcaraz ist erblondet

Tennis
10.09.2025 12:48
Vor wenigen Tagen noch schwarz, erstrahlen Carlos Alcaraz‘ kurze Haare jetzt in Blond.
Vor wenigen Tagen noch schwarz, erstrahlen Carlos Alcaraz‘ kurze Haare jetzt in Blond.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE BRUNSKILL)

Carlos Alcaraz ist erblondet. Mit dem Triumph bei den US Open gönnte sich der Spanier eine optische Veränderung.

„Es wird noch extremer werden. Lasst euch überraschen“, hatte Alcaraz schon vor dem Finale angekündigt. Eine Journalistin hatte wissen wollen, ob es denn im Falle des Triumphs bei seiner Kurzhaar-Frisur bleiben würde (die er sich erst knapp vor den US Open zugelegt hatte). Alcaraz hielt sein Wort. Tatsächlich gönnte sich der Spanier eine dezente Veränderung. Ab sofort erstrahlt sein kurzes Haupthaar nicht mehr in Schwarz, sondern in Platinblond. Der Friseur seines Vertrauens hat es gerichtet – und die Causa auf Social Media angemessen dokumentiert.

Nummer eins der Welt
Zu Grand-Slam-Triumph Nummer sechs und neuer Friseur gesellte sich für Aclaraz mit dem US-Open-Sieg auch eine neue Platzierung in der Weltrangliste: die ganz oben. Der Spanier, der nach zwei Jahren wieder auf Platz eins zurückkehrte, führt nun 760 Zähler vor Jannik Sinner. Alexander Zverev ist weiter Dritter, Altstar Novak Djokovic kletterte um drei Ränge auf Platz vier.

Alcaraz hatte nach seinem Sieg in New York gemeint, im Finale gegen Jannik Sinner „perfekt gespielt“ zu haben. Drei Jahre nach seinem Premierensieg bei einem Major verfügte der 22-Jährige schon über die abgeklärte Reife eines sechsfachen Grand-Slam-Siegers. Nur in Sachen Frisur ist er offenbar noch ein bisserl wankelmütig.

