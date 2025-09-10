Warum Sabalenka härter als jeder Mann schlägt

Für ihn sei es keine Überraschung, schreibt Patrick Mouratoglou. Der weltbekannte Tennistrainer packt auf Facebook eine nicht ganz taufrische, aber immer wieder spannende Statistik aus, derzufolge Aryna Sabalenka, vereinfacht formuliert, härter als jeder Mann schlägt. Und das hat einen Grund, sagt Mouratoglu.
Der Reihe nach: 2024, im Rahmen von Sabalenkas erstem US-Open-Triumph, machte die Zahl erstmals die Runde. Die durchschnittliche Geschwindigkeit ihres Vorhandschlages wurde mit knapp 129 km/h bemessen. Daran kamen damals weder Carlos Alcaraz (Vorhand-Durchschnittsgeschwindigkeit 127 km/h) noch Jannik Sinner (125) noch Novak Djokovic (122) heran. Sabalenka selbst reagierte überrascht auf diese Statistik und sagte, es sei „unangenehm, an der Spitze zu sein und härter zu schlagen als die Männer“. Ihr Trainer Anton Dubrov erklärte, dass Männer oft mehr Spin und höhere Bälle spielen, was ihre Schläge langsamer macht, während Sabalenka mit flacheren, härteren Schlägen agiert. Genau daran knüpft Mouratoglou, u.a. ehemaliger Trainer von Serena Williams, an.
Mehr Spin, höhere Flugbahnen
Die Statistik sei für ihn keineswegs überraschend, meint er. Denn: „Der Hauptunterschied zwischen Herren- und Damentennis liegt in der Spielweise: Männer setzen auf mehr Spin und höhere Flugbahnen, wodurch der Ball schwerer zu kontrollieren ist, aber strategisches Spiel ermöglicht wird. Frauen hingegen setzen auf Geschwindigkeit und Kraft, um ihre Gegner unter Druck zu setzen. Da sich Frauen auf dem Platz im Allgemeinen etwas langsamer bewegen, verschaffen schnelle Schläge mit weniger Spin echte Vorteile. Männer hingegen können diese Geschwindigkeit gegensich verwenden, wodurch riskante, flache Schläge weniger effektiv werden.“
Sabalenkas Schlagkraft wird Wesentliches zum nächsten Triumph beigetragen haben. Die Belarussin wiederholte 2025 den Sieg bei den US Open und verteidigte somit erfolgreich ihren Titel. Das, eine erfolgreiche Titelverteidigung in Flushing Medows, war zuletzt einer gewissen Serena Williams gelungen, die 20212, 2013 und 2014 gewonnen hatte. Unter einem gewissen Patrick Mouratoglou als Trainer.
Der wiederum trainierte später Naomi Osaka, ehemalige Nummer eins der Welt. Die Zusammenarbeit ging aber nur zehn Monate.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.