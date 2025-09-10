Warum Sabalenka härter als jeder Mann schlägt

Der Reihe nach: 2024, im Rahmen von Sabalenkas erstem US-Open-Triumph, machte die Zahl erstmals die Runde. Die durchschnittliche Geschwindigkeit ihres Vorhandschlages wurde mit knapp 129 km/h bemessen. Daran kamen damals weder Carlos Alcaraz (Vorhand-Durchschnittsgeschwindigkeit 127 km/h) noch Jannik Sinner (125) noch Novak Djokovic (122) heran. Sabalenka selbst reagierte überrascht auf diese Statistik und sagte, es sei „unangenehm, an der Spitze zu sein und härter zu schlagen als die Männer“. Ihr Trainer Anton Dubrov erklärte, dass Männer oft mehr Spin und höhere Bälle spielen, was ihre Schläge langsamer macht, während Sabalenka mit flacheren, härteren Schlägen agiert. Genau daran knüpft Mouratoglou, u.a. ehemaliger Trainer von Serena Williams, an.