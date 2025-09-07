Linzer Klangwolke: Sogar die Donau trommelte mit

Das vibrierende visuelle Zentrum war ein Schiff vor dem Brucknerhaus. Darauf Container, die den Multi-Percussionisten Christoph Sietzen und sein schlagkräftiges Ensemble Motus beherbergten. Sie wurden zum pulsierenden Kraftwerk aus Klang, Tempo und urbaner Energie. Live-Percussion verschmolz mit der modernen Komposition, die das Bruckner Orchester eingespielt hatte. Besonders schön: Sietzen trommelte nicht nur auf den Drums oder der Marimba, sondern einmal sogar in Flusswasser.