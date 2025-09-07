Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100.000 Fans

Linzer Klangwolke: Sogar die Donau trommelte mit

Oberösterreich
07.09.2025 09:00
(Bild: Oliver Erenyi)

Mit Spannung wurde die „Klangwolke neu“ – die 46. Ausgabe dieses einzigartigen Open-Air-Kunstspektakels in Linz – erwartet. Das Motto lautete „Urban Pulse“: Mit einem Schiff in schönen Farben, mit donnernden Live-Rhythmen, einer passablen Lichtshow und einer Komposition, die sogar Donau zum Klingen brachte, wurde am Samstag der Herzschlag der Stahlstadt zelebriert.

0 Kommentare

Keine Gigantomanie mehr! Die erste Linzer Klangwolke mit dem Segen der neuen Führung im Brucknerhaus musste einfach anders sein. Die Richtung war klar: Es sollte um Linz gehen und die Menschen begeistern.

Mit rund 950.000 Euro stand rund 33 % weniger Budget als im Vorjahr zur Verfügung. Aber dennoch gelang ein bemerkenswertes, intensives Spektakel – der Donaupark war voll, wie in den Jahren zuvor, gefühlt waren es aber weniger als 100.000 Fans.

Das Schiff – darauf die Trommler – spielte in allen Farben mit
Das Schiff – darauf die Trommler – spielte in allen Farben mit(Bild: Oliver Erenyi)

Beatles, Stahlkocher und Donau
Es begann mit der Zuspielung von „Blackbird“ der Beatles, dann entwickelte sich eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Komposition in fünf szenischen Klammern. Der Welser Komponist Johannes Berauer vertonte die Themen Industrie, Donau, Wirtschaft, Geschichte und das Zusammenleben der Menschen. Bei Simon Eichenberger lag die Regie.

Das vibrierende visuelle Zentrum war ein Schiff vor dem Brucknerhaus. Darauf Container, die den Multi-Percussionisten Christoph Sietzen und sein schlagkräftiges Ensemble Motus beherbergten. Sie wurden zum pulsierenden Kraftwerk aus Klang, Tempo und urbaner Energie. Live-Percussion verschmolz mit der modernen Komposition, die das Bruckner Orchester eingespielt hatte. Besonders schön: Sietzen trommelte nicht nur auf den Drums oder der Marimba, sondern einmal sogar in Flusswasser.

Viele mitwirkende Linzerinnen und Linzer
Und es traten rund 80 Laien auf, die verschiedene Rollen einnahmen: Einmal waren sie soldatische Trommler, die mit KI-Bildern einer marschierenden Armee verschmolzen – Erinnerungen an die dunkle NS-Zeit in Linz. Einmal trommelten sie im Rhythmus der Stahlkocher, mit leuchtenden Trommelsticks.

Es kam leider auch zu etwas banal-verkitschten Szenen, etwa wenn die Mitwirkenden am Container-Schiff sich umarmten und mit Fahnen wedelten.

(Bild: Oliver Erenyi)

Lichtshow mit Pöstlingberg-Kulisse
Die Musik verschmolz mit einer beeindruckenden Lichtshow von Manfred Nikitser zu einem kollektiven Klangkörper. Die Licht-Performance überspannte die gesamte Großraum-Kulisse zwischen Nibelungen- und Eisenbahnbrücke und machte das Containerschiff, auf dem noch Videowalls (Design Grauwerk) standen, zu einem pulsierenden, magischen Bildgenerator.

Lesen Sie auch:
Lustiges Duo: Christian Fröhlich (Shrek) und David Rodriguez-Yanez (Esel)
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Musical-Hit: Oger und Esel retten die Prinzessin
06.09.2025
Jagoda Marinić
Podcasterin hält Rede bei Linzer Brucknerfest
31.08.2025

Wurde alles ausgeschöpft? 
Der erzählerische Bogen war nicht immer schlüssig, so kam der Herzschlag als Grundmotiv nur am Anfang und am Ende vor, blieb insgesamt recht undeutlich als Motiv. Oder: Erst nach der Halbzeit begann auch endlich das Ars Electronica Center in allen Farben „mitzuspielen“. Das Lentos blieb dunkel.

Die Besucher waren begeistert
Im Finale gelang ein mitreißendes, urbanes Klanggewitter. Die Aufforderung zum Mitklatschen ging aber leider ziemlich baden, war also nicht deutlich genug.

Dennoch: Ein gelungenes urbanes Event, das sich selbst in einer gewissen Schlichtheit neu definierte. Trotz gekürztem Budget: ein Spektakel, das sich nicht kleinreden lässt!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
135.022 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
124.833 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
122.276 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1474 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1412 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1133 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Oberösterreich
Bischof Scheuer
Zum 70. Geburtstag gab es Segen und einen Orden
100.000 Fans
Linzer Klangwolke: Sogar die Donau trommelte mit
Krone Plus Logo
Laut Anklage
Raser riskierte Todesopfer: Mehrfacher Mordversuch
Krone Plus Logo
Verletzter Radfahrer
„Der Autofahrer hat mich einfach liegen gelassen“
Über Kraftwerk gespült
Vierköpfige Familie beim Schnorcheln verunglückt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf