Mädchen (9) lief beim Spielen direkt vor ein Auto

Beim Fangen spielen mit anderen Kindern lief eine Neunjährige in Rutzenham (Oberösterreich) direkt vor das Auto einer 71-Jährigen. Diese versuchte noch mit einer Vollbremsung Schlimmeres zu verhindern, doch das Kind wurde von dem Wagen erfasst und zu Boden geschleudert.
Eine 71-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Sonntag gegen 17.45 Uhr mit ihrem Auto aus Richtung Altensam kommend Richtung Ennsberg. Zur selben Zeit spielte eine Neunjährige im Bereich ihres Wohnhauses im Bezirk Vöcklabruck mit anderen Kindern fangen.
Bei Hauseck auf die Straße gelaufen
Bei dem schwer einsehbaren Hauseck lief sie dabei auf die Straße und vor das soeben ankommende Fahrzeug der 71-Jährigen. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.
Die Eltern leisteten Erste Hilfe
Ihre Eltern leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das unbestimmten Grades verletzte Kind mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.
