Mädchen (9) lief beim Spielen direkt vor ein Auto

Bei Hauseck auf die Straße gelaufen

Bei dem schwer einsehbaren Hauseck lief sie dabei auf die Straße und vor das soeben ankommende Fahrzeug der 71-Jährigen. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert.