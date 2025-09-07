Führerscheinloser Alkolenker kam von Straße ab

Ein 25-Jähriger aus Pabneukirchen fuhr am 6. September kurz vor Mitternacht mit seinem Pkw auf der L1423 von Klam Richtung Münzbach. Im Ortschaftsbereich Klam musste der 25-Jährige plötzlich husten und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung neben der Straße.