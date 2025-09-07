Führerscheinloser Alkolenker kam von Straße ab

Er sei „wegen Husten“ von der Straße abgekommen, habe die Kontrolle verloren und sei deswegen im Staßengraben gelandet. Der E-Call seines Autos alarmierte die Rettungskräfte. Mit denen wollte er nicht mitfahren, um den Alkotest kam er nicht herum: Positiv. Schein hatte er auch keinen mehr.
Ein 25-Jähriger aus Pabneukirchen fuhr am 6. September kurz vor Mitternacht mit seinem Pkw auf der L1423 von Klam Richtung Münzbach. Im Ortschaftsbereich Klam musste der 25-Jährige plötzlich husten und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung neben der Straße.
1,14 Promille, aber kein Schein
Der E-Call sendete daraufhin einen Notruf. Ein Alkomattest ergab beim 25-Jährigen einen Wert von 1,14 Promille. Eine Führerscheinabnahme war nicht möglich, da ihm der Führerschein bereits vor einem Jahr entzogen worden ist. Die Alarmierung der Rettung lehnte er mehrmals ab.
Kommentare
