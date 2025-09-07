Hecke stoppte Flucht von Mopedlenker vor Polizei

Eine Streife der Polizei Obernberg am Inn wurde am Sonntag gegen 15.50 Uhr auf einen Mopedlenker mit überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet von Reichersberg aufmerksam. Nachdem die Polizisten die Nachfahrt aufnahmen, gab der Lenker Gas und versuchte sich der Anhaltung zu entziehen. Die Nachfahrt endete schließlich, als der Mopedlenker in eine Hecke fuhr.



Kein Führerschein, keine Zulassung

Der 16-Jährige aus dem Bezirk Ried besitzt keinen Führerschein und das Moped ist nicht zum Verkehr zugelassen. Außerdem wies es Umbauten auf, die der Betriebssicherheit widersprechen.



Um 48 km/h zu schnell

Am Rollentester konnte festgestellt werden, dass die Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h um 48 km/h überschritten wurde.



Mit 133 km/h durch die 70er Zone

Auf der B119 in Grein wurd gegen 15.20 Uhr ein 43-jähriger Bosnier aus dem Bezirk Amstetten mit seinem Motorrad in der dortigen 70 km/h Beschränkung mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h gemessen werden. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.