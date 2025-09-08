Vorteilswelt
Künstlerin des Jahres

Von den VMAs zum MSG: Lady Gagas Mega-Show

Society International
08.09.2025 08:19
(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Lady Gaga hat bei den diesjährigen MTV Video Music Awards (VMAs) einen echten Superstar-Auftritt hingelegt. Die 39-Jährige wurde zu Beginn der Gala auf Long Island nahe New York als „Künstlerin des Jahres“ ausgezeichnet – und zog dann direkt weiter in den rund 30 Kilometer entfernten Madison Square Garden in Manhattan, um ein Konzert im Rahmen ihrer „The Mayhem Ball“-Tour zu geben.

„Ich wünschte, ich könnte bleiben und all diese großartigen Auftritte anschauen, aber ich muss zurück in den Madison Square Garden“, sagte die in ein schwarzes Rüschenkleid inklusive passendem Kopfschmuck gekleidete Sängerin. Zuvor hatte sie den Preis bereits ihrem „Partner in allen Dingen“, Michael Polansky, mit dem sie seit 2024 verlobt ist, und dem Publikum gewidmet. „Ihr habt eine Bühne verdient, auf der ihr brillieren könnt, und ich gebe euch all meinen Applaus.“

Lady Gaga im „Wednesday“-Look auf der Bühne der MTV Video Music Awards
Lady Gaga im „Wednesday“-Look auf der Bühne der MTV Video Music Awards(Bild: AFP/KEVIN KANE)

Vier Preise für Lady Gaga, je drei für Grande und Carpenter
Lady Gaga war mit insgesamt zwölf Nominierungen – den meisten im Feld der Kandidatinnen und Kandidaten – in die Preisverleihungsgala gegangen. Sie gewann schließlich vier – ebenfalls die meisten. Ariana Grande und Sabrina Carpenter gewannen je drei. Zudem wurden unter anderem Busta Rhymes, Ricky Martin und Mariah Carey mit Ehrenpreisen ausgezeichnet.

Sabrina Carpenter mit ihren drei Awards
Sabrina Carpenter mit ihren drei Awards(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Am roten Teppich trug Grande ein maßgeschneidertes schwarz-weißes Fendi-Design. Das Kleid war ...
Am roten Teppich trug Grande ein maßgeschneidertes schwarz-weißes Fendi-Design. Das Kleid war von einem 80er-Jahre-Look inspiriert, den Silvia Venturini damals trug.(Bild: AP/Evan Agostini)
Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Mariah Carey nimmt den Video Vanguard Award von ...
Die US-amerikanische Sängerin und Songwriterin Mariah Carey nimmt den Video Vanguard Award von der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Ariana Grande (rechts) während der MTV Video Music Awards in der UBS Arena in Elmont, New York, am 7. September 2020 entgegen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Berührendes Osbourne-Gedenken
Auf der Bühne traten zudem unter anderem Alex Warren und Tate McRae auf. Die Musiker Post Malone und Jelly Roll, die derzeit auf Deutschland-Tour sind, wurden für ihren Auftritt aus Hannover zugeschaltet. Auch der im Juli gestorbenen Metal-Legende Ozzy Osbourne wurde gedacht. Moderiert wurde die Gala von Rapper LL Cool J, der gleich zu Beginn deutlich machte, dass es bei der Veranstaltung ausschließlich um Musik gehen solle. „Musik ist die Kraft, die uns alle zusammenbringt, und wir lassen alles andere draußen. Das ist unsere freie Nacht.“

Yungblud (von links), Steven Tyler und Joe Perry würdigen Ozzy Osbourne während der MTV Video ...
Yungblud (von links), Steven Tyler und Joe Perry würdigen Ozzy Osbourne während der MTV Video Music Award(Bild: AP/Charles Sykes)

Die MTV Video Music Awards werden seit 1984 verliehen. Fans können online für ihre Favoriten stimmen. Im vorigen Jahr hatte Taylor Swift als große Gewinnerin bei der Preisverleihung des Musiksenders MTV sieben der begehrten Trophäen abgeräumt.

