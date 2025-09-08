Von den VMAs zum MSG: Lady Gagas Mega-Show

Berührendes Osbourne-Gedenken

Auf der Bühne traten zudem unter anderem Alex Warren und Tate McRae auf. Die Musiker Post Malone und Jelly Roll, die derzeit auf Deutschland-Tour sind, wurden für ihren Auftritt aus Hannover zugeschaltet. Auch der im Juli gestorbenen Metal-Legende Ozzy Osbourne wurde gedacht. Moderiert wurde die Gala von Rapper LL Cool J, der gleich zu Beginn deutlich machte, dass es bei der Veranstaltung ausschließlich um Musik gehen solle. „Musik ist die Kraft, die uns alle zusammenbringt, und wir lassen alles andere draußen. Das ist unsere freie Nacht.“