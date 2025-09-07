Zweifacher „Schreck“ der unerwarteten Sorte

Mangels anderen Spielern gab Reserve-Verteidiger Ralf Pernecker am Samstag sein „Erste“-Debüt bei Mittersills Gastspiel in Altenmarkt, hielt den Laden beim 3:1 prompt zusammen wie ein altgedienter Haudegen. Trainer Thomas Hartl ist es bereits gewohnt, aus der Not eine Tugend zu machen und betont: „Die Leute, die wir haben, arbeiten brav.“ Doch auch er gestand, dass er seinen überragenden Reserve-„Schreck“ kaum kannte: „Er war einmal im Winter mit bei uns laufen. Ich weiß aber, dass er schon lange beim Verein ist“, schmunzelte er.