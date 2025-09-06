Darf klarer Verlierer doch über Sieg jubeln?

FC Pinzgau-Trainer steht nicht zur Debatte

Salzburgs restliche Liga-Vertreter sind heute im Einsatz. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem FC Pinzgau, der im Kellerduell Lauterach empfängt. „Ich erwarte einen Heimsieg. Wir müssen dieses Spiel gewinnen“, nimmt Vorstandsmitglied Christian Herzog die Mannschaft in die Pflicht. Vor allem vorne sieht er Aufholbedarf. „Die Chancenverwertung ist unser größtes Problem. Einen Knipser, wie es Tamas Tandari war, haben wir leider nicht mehr.“ Coach Florian Klausner steht trotz des schlechten Saisonstarts (noch) nicht zur Debatte. Herzog: „Wir werden uns die kommenden Spiele ansehen, aber aktuell gibt es keine Trainerdiskussion.“