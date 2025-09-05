In der Nachspielzeit! Bramberg gewinnt in Grödig

Im Spitzenspiel der Salzburger Liga gab es eine große Überraschung. Bramberg fügte Leader Grödig die erste Niederlage zu. Die Pinzgauer lagen mit 0:1 zurück, drehten jedoch das Spiel. Das 2:1 fiel nach einem Eckball in der Nachspielzeit.
Spitzenspiel stand drauf, doch Spitzenspiel war zunächst nicht drinnen. Salzburger-Liga-Leader Grödig empfing am Freitagabend vor gut besuchten Rängen den ersten Verfolger aus Bramberg. Wohl auch wegen des strömenden Regens am Fuße des Untersbergs dauerte es etwas, bis die Partie an Fahrt aufnahm. Beide Mannschaften standen hinten sicher, richtige Großchancen gab es zunächst nicht.
Das erste echte Highlight ereignete sich dann in Minute 35: Brambergs Lazzeri wurde auf die Reise geschickt und konnte von Grödig-Goalie Grabovica nur noch per Foul gestoppt werden. Die Folge? Torraub und Rot! Die Pinzgauer übernahmen in Überzahl das Kommando, ein Tor gelang ihnen aber nicht mehr. Zur Pause stand es 0:0.
Grödig konzentrierte sich in Hälfte zwei auf die Defensive, Bramberg rannte an, fand aber zunächst keine Lösungen. Und dann verteilten die Gäste auch noch ein Geschenk – Yildirims Rückpass geriet zu kurz, Leitz ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 (64.). Der Treffer war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, auch weil kurz zuvor Hölzl bei der bis dato besten Möglichkeit der Partie die Gastgeber schon in Führung hätte bringen können.
Zahlreiche Bramberg-Fans
Doch die Pinzgauer gaben sich nicht auf und fanden zurück ins Spiel. Bei einigen Halbchancen fand der Ball den Weg noch nicht ins Tor, doch in der 78. Minute fiel dann der Ausgleich. Quehenberger kam auf links frei durch und traf zum 1:1 – die zahlreich mitgereisten Bramberg-Fans durften jubeln. Und am Ende wurden sie noch lauter, denn in der Nachspielzeit traf Goalgetter Lukasser-Weitlaner nach Eckball per Kopf zum 2:1. „Hier regiert die TSU“, hallte es durchs Stadion. Bramberg übernahm durch den Sieg die Tabellenführung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.