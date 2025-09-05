In der Nachspielzeit! Bramberg gewinnt in Grödig

Zahlreiche Bramberg-Fans

Doch die Pinzgauer gaben sich nicht auf und fanden zurück ins Spiel. Bei einigen Halbchancen fand der Ball den Weg noch nicht ins Tor, doch in der 78. Minute fiel dann der Ausgleich. Quehenberger kam auf links frei durch und traf zum 1:1 – die zahlreich mitgereisten Bramberg-Fans durften jubeln. Und am Ende wurden sie noch lauter, denn in der Nachspielzeit traf Goalgetter Lukasser-Weitlaner nach Eckball per Kopf zum 2:1. „Hier regiert die TSU“, hallte es durchs Stadion. Bramberg übernahm durch den Sieg die Tabellenführung.