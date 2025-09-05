Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Salzburger Liga

In der Nachspielzeit! Bramberg gewinnt in Grödig

Salzburg
05.09.2025 20:54
Bramberg (li. Nindl) und Grödig (Lazarevic) lieferten sich ein enges Duell.
Bramberg (li. Nindl) und Grödig (Lazarevic) lieferten sich ein enges Duell.(Bild: Tröster Andreas)

Im Spitzenspiel der Salzburger Liga gab es eine große Überraschung. Bramberg fügte Leader Grödig die erste Niederlage zu. Die Pinzgauer lagen mit 0:1 zurück, drehten jedoch das Spiel. Das 2:1 fiel nach einem Eckball in der Nachspielzeit. 

0 Kommentare

Spitzenspiel stand drauf, doch Spitzenspiel war zunächst nicht drinnen. Salzburger-Liga-Leader Grödig empfing am Freitagabend vor gut besuchten Rängen den ersten Verfolger aus Bramberg. Wohl auch wegen des strömenden Regens am Fuße des Untersbergs dauerte es etwas, bis die Partie an Fahrt aufnahm. Beide Mannschaften standen hinten sicher, richtige Großchancen gab es zunächst nicht. 

Das erste echte Highlight ereignete sich dann in Minute 35: Brambergs Lazzeri wurde auf die Reise geschickt und konnte von Grödig-Goalie Grabovica nur noch per Foul gestoppt werden. Die Folge? Torraub und Rot! Die Pinzgauer übernahmen in Überzahl das Kommando, ein Tor gelang ihnen aber nicht mehr. Zur Pause stand es 0:0. 

Grödig-Coach Arsim Deliu.
Grödig-Coach Arsim Deliu.(Bild: Tröster Andreas)

Grödig konzentrierte sich in Hälfte zwei auf die Defensive, Bramberg rannte an, fand aber zunächst keine Lösungen. Und dann verteilten die Gäste auch noch ein Geschenk –  Yildirims Rückpass geriet zu kurz, Leitz ließ sich die Chance nicht entgehen und traf zum 1:0 (64.). Der Treffer war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, auch weil kurz zuvor Hölzl bei der bis dato besten Möglichkeit der Partie die Gastgeber schon in Führung hätte bringen können.

Leitz traf zur Führung.
Leitz traf zur Führung.(Bild: Tröster Andreas)
Lesen Sie auch:
Am Wochenende findet das GT Masters am Salzburgring statt.
Salzburgring im Fokus
„Zum ersten Mal seit elf Jahren live im Fernsehen“
05.09.2025

Zahlreiche Bramberg-Fans 
Doch die Pinzgauer gaben sich nicht auf und fanden zurück ins Spiel. Bei einigen Halbchancen fand der Ball den Weg noch nicht ins Tor, doch in der 78. Minute fiel dann der Ausgleich. Quehenberger kam auf links frei durch und traf zum 1:1 – die zahlreich mitgereisten Bramberg-Fans durften jubeln. Und am Ende wurden sie noch lauter, denn in der Nachspielzeit traf Goalgetter Lukasser-Weitlaner nach Eckball per Kopf zum 2:1. „Hier regiert die TSU“, hallte es durchs Stadion. Bramberg übernahm durch den Sieg die Tabellenführung.   

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
181.804 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
171.580 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
159.176 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1801 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1392 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1203 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf