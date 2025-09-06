Vorteilswelt
Meister zu abgebrüht

Erster Faller für Salzburgs Bundesliga-Frauen

Salzburg: Sport-Nachrichten
06.09.2025 17:31
Erste Saisonniederlage für die Bullen-Frauen (weiß).
Erste Saisonniederlage für die Bullen-Frauen (weiß).(Bild: Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg Women)

Gegen dem Meister war für die Bundesliga-Damen von Red Bull Salzburgs nichts zu holen. Die Mannschaft von Cheftrainer Dusan Pavlovic unterlag St. Pölten, trainiert von Lisa Alzner, knapp mit 1:2 (1:1).

0 Kommentare

Vier Spiele lang hat’s gedauert, bis Salzburgs Bundesliga-Damen erstmals ohne Zähler blieben. Gegen den Meister aus St. Pölten unterlag die Elf von Trainer Pavlovic trotz frühen Treffers (Kobler/1.) noch mit 1:2, weil Matavkova (12.) und Grdisa (84.) trafen. „Wir haben mutig und leidenschaftlich gespielt und blieben ohne Lohn. Solche Spiele brauchen wir aber für unsere Entwicklung“, sagte ein dennoch zufriedener Heimtrainer nach der knappen Heimniederlage gegenüber der „Krone“.

Nach Niederlage wartet Vienna
Zurück in die Spur finden können die Salzburgerinnen kommende Woche. Dann wartet Samstag (14) das Auswärtsspiel bei der Vienna.

