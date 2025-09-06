Erster Faller für Salzburgs Bundesliga-Frauen

Vier Spiele lang hat’s gedauert, bis Salzburgs Bundesliga-Damen erstmals ohne Zähler blieben. Gegen den Meister aus St. Pölten unterlag die Elf von Trainer Pavlovic trotz frühen Treffers (Kobler/1.) noch mit 1:2, weil Matavkova (12.) und Grdisa (84.) trafen. „Wir haben mutig und leidenschaftlich gespielt und blieben ohne Lohn. Solche Spiele brauchen wir aber für unsere Entwicklung“, sagte ein dennoch zufriedener Heimtrainer nach der knappen Heimniederlage gegenüber der „Krone“.