Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im roten Jaguar

Alkolenker bricht durch Hecken und kracht in Haus

Vorarlberg
07.09.2025 13:55
Der Lenker ließ eine Spur der Verwüstung zurück.
Der Lenker ließ eine Spur der Verwüstung zurück.(Bild: Polizei)

Ziemlich über den Durst getrunken hatte der 64-jährige Lenker eines roten Jaguars. Als er am Samstag kurz vor 19 Uhr auf der Allgäustraße (L1) von Lochau in Richtung Hohenweiler unterwegs war, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen flotten Flitzer. 

0 Kommentare

Der 64-Jährige, der offenbar ordentlich aufs Gas getreten war, durchbrach bei seinem Ausflug in die Botanik gleich mehrere Hecken, beschädigte ein paar Straßenschilder sowie Begrenzungspfosten. Der wilde Ritt endete schließlich an der Ecke eines Hauses, gegen die der alkoholisierte Lenker krachte. Er hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Die wilde Fahrt endete an einer Hausmauer.
Die wilde Fahrt endete an einer Hausmauer.(Bild: Polizei)

Die Alkofahrt allerdings dürfte einigen Ärger nach sich ziehen: Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, war der Lenker vor dem Crash über den Schutzweg gerast, der sich auf Höhe des Geschäfts „Facona Fashion“ befindet. Zwei Fußgänger, die die Straße an dieser Stelle queren wollten, konnten gerade noch ausweichen. Der Jaguar-Fahrer wird sich wohl auch wegen Gefährdung im Straßenverkehr verantworten müssen. 

Zeugen gesucht
Nach Aussagen der beiden Fußgänger hat eine dem Alkolenker entgegenkommende Fahrerin ordnungsgemäß am Fußgängerübergang angehalten. Die Polizei bittet sich Frau, sich bei der Polizeiinspektion Hörbranz, Telefon 059/1533-8128, wegen einer Zeugenaussage zu melden. Weiters bittet die Exekutive auch andere Personen, die den Unfall gesehen oder die auffällige Fahrweise des roten Jaguar-Fahrers beobachtet haben, Kontakt aufzunehmen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 22°
Symbol bedeckt
Bludenz
9° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
10° / 24°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
137.713 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
133.527 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
123.886 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1431 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1301 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1140 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr Vorarlberg
Im roten Jaguar
Alkolenker bricht durch Hecken und kracht in Haus
Ach, übrigens...
Für die Ewigkeit?
Krone Plus Logo
Schulstart im Ländle
Personallage an Vorarlbergs Schulen bleibt heikel
Inventur im Grünen
Wildverbiss macht den Waldbesitzern zu schaffen
Krone Plus Logo
Aus alten Schulbüchern
„Kaiser, wir alle wollen deine Kinder sein“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf