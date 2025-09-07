Alkolenker bricht durch Hecken und kracht in Haus

Ziemlich über den Durst getrunken hatte der 64-jährige Lenker eines roten Jaguars. Als er am Samstag kurz vor 19 Uhr auf der Allgäustraße (L1) von Lochau in Richtung Hohenweiler unterwegs war, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen flotten Flitzer.
Der 64-Jährige, der offenbar ordentlich aufs Gas getreten war, durchbrach bei seinem Ausflug in die Botanik gleich mehrere Hecken, beschädigte ein paar Straßenschilder sowie Begrenzungspfosten. Der wilde Ritt endete schließlich an der Ecke eines Hauses, gegen die der alkoholisierte Lenker krachte. Er hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.
Die Alkofahrt allerdings dürfte einigen Ärger nach sich ziehen: Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, war der Lenker vor dem Crash über den Schutzweg gerast, der sich auf Höhe des Geschäfts „Facona Fashion“ befindet. Zwei Fußgänger, die die Straße an dieser Stelle queren wollten, konnten gerade noch ausweichen. Der Jaguar-Fahrer wird sich wohl auch wegen Gefährdung im Straßenverkehr verantworten müssen.
Zeugen gesucht
Nach Aussagen der beiden Fußgänger hat eine dem Alkolenker entgegenkommende Fahrerin ordnungsgemäß am Fußgängerübergang angehalten. Die Polizei bittet sich Frau, sich bei der Polizeiinspektion Hörbranz, Telefon 059/1533-8128, wegen einer Zeugenaussage zu melden. Weiters bittet die Exekutive auch andere Personen, die den Unfall gesehen oder die auffällige Fahrweise des roten Jaguar-Fahrers beobachtet haben, Kontakt aufzunehmen.
