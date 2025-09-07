Alkolenker bricht durch Hecken und kracht in Haus

Die Alkofahrt allerdings dürfte einigen Ärger nach sich ziehen: Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, war der Lenker vor dem Crash über den Schutzweg gerast, der sich auf Höhe des Geschäfts „Facona Fashion“ befindet. Zwei Fußgänger, die die Straße an dieser Stelle queren wollten, konnten gerade noch ausweichen. Der Jaguar-Fahrer wird sich wohl auch wegen Gefährdung im Straßenverkehr verantworten müssen.