AustrianSkills bieten 30 Titelchancen fürs Ländle

Liebherr ebenfalls stark vertreten

Gleich acht Teilnehmer stammen von der Julius Blum GmbH in Höchst. Der Beschlaghersteller stellt damit auch das mit Abstand größte Team: vier im Maschinenbau (CAD und Industriemechanik), zwei im CNC-Fräsen und zwei in der Anlagenelektrik. Liebherr-Werk Nenzing ist ebenfalls stark vertreten und entsendet drei Schweißer.