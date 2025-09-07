Vorteilswelt
Fahndung nach Bande

Maskierte erstachen zwei Buben in Melbourne

Ausland
07.09.2025 13:58
Symbolbild(Bild: Henk Vrieselaar - stock.adobe.com)

Mit Messern und Macheten bewaffnete Täter haben am Samstag zwei Buben im Alter von zwölf und 15 Jahren in der australischen Stadt Melbourne attackiert und tödlich verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass das „schreckliche Verbrechen“ von einer Jugendbande verübt worden ist.

Die alarmierte Polizei stieß zunächst auf den schwer verletzten Zwölfjährigen. „Trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungssanitäter konnte er nicht reanimiert werden“, berichtete Ermittler Graham Banks bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Kurz darauf habe die Polizei auf einer Straße in der Nähe den 15-jährigen Freund des Kindes gefunden. Auch er hatte den Angaben zufolge „erhebliche“ Stichverletzungen und konnte nicht gerettet werden.

Gezielte Tat oder Verwechslung?
Aufgrund von Augenzeugenberichte und Aufnahmen aus Überwachungskameras fahndet die Polizei nach einer achtköpfigen Jugendbande. „Es handelt sich um eines der schrecklichsten Verbrechen in einer langen und immer länger werdenden Liste von Verbrechen dieser Art“, sagte Banks. Die getöteten Burschen seien keine Bandenmitglieder gewesen. Nach Angaben der Polizei ist bisher aber unklar, ob es sich um einen gezielten Angriff oder um eine Verwechslung handelte.

Rivalisierende Banden gingen mit Macheten aufeinander los
Im Mai waren Mitglieder rivalisierender Banden in einem Einkaufszentrum in Melbourne mit Macheten aufeinander losgegangen. Der Bundesstaat Victoria hatte daraufhin den Verkauf und Besitz von Macheten verboten.

Folgen Sie uns auf