Maskierte erstachen zwei Buben in Melbourne

Gezielte Tat oder Verwechslung?

Aufgrund von Augenzeugenberichte und Aufnahmen aus Überwachungskameras fahndet die Polizei nach einer achtköpfigen Jugendbande. „Es handelt sich um eines der schrecklichsten Verbrechen in einer langen und immer länger werdenden Liste von Verbrechen dieser Art“, sagte Banks. Die getöteten Burschen seien keine Bandenmitglieder gewesen. Nach Angaben der Polizei ist bisher aber unklar, ob es sich um einen gezielten Angriff oder um eine Verwechslung handelte.