„Orbán wird auch in Pécs scheitern“

SPÖ solidarisiert sich mit Aktivisten in Pécs

Die SPÖ bekundete am Sonntag ihre Solidarität mit den Aktivisten und erklärte: „Was Orbán in Budapest nicht gelungen ist, daran wird er auch in Pécs scheitern.“ „Seine Angriffe auf die Menschenrechte der ungarischen LGBTIQ-Community sind ein Angriff auf die Grundrechte aller Ungarinnen und Ungarn und eine direkte Attacke auf unser vielfältiges, demokratisches Europa“, sagte Diversitätssprecher Mario Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist.