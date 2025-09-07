„Air-Jordan“-Schuhe jetzt unter dem Hammer

Der „Hare“ erschien 1992, als Jordan auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, seinen zweiten NBA-Titel mit den Chicago Bulls gewann und im selben Jahr das „Dream Team“ zu Olympia-Gold führte. Der zur Versteigerung stehende Schuh ist übrigens ein ganz besonderes Objekt, denn er wurde mit #23 nummeriert, also der legendären Rückennummer Michael Jordans.