„Air-Jordan“-Schuhe jetzt unter dem Hammer

Vor ziemlich genau 40 Jahren kam der vielleicht berühmteste Schuh der Sportgeschichte auf den Markt – der Air Jordan 1. Die eigene Marke von Basketballstar Michael Jordan wurde ein Renner. Aus Anlass des Jubiläums versteigert Catawiki bis 14. September ein Paar Air Jordan 7 Retro „Hare“, signiert vom sechsmaligen NBA-Champion.
Der „Hare“ erschien 1992, als Jordan auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, seinen zweiten NBA-Titel mit den Chicago Bulls gewann und im selben Jahr das „Dream Team“ zu Olympia-Gold führte. Der zur Versteigerung stehende Schuh ist übrigens ein ganz besonderes Objekt, denn er wurde mit #23 nummeriert, also der legendären Rückennummer Michael Jordans.
Das Paar ist von Upper Deck – Inhaber der Exklusivrechte zur Verifizierung von Jordan-Memorabilien – zertifiziert, entspricht Jordans Größe EU 47,5 und hat einen Schätzwert von 24.000 bis 29.000 Euro und sind auch eine Anlagemöglichkeit. Denn die Air-Jordan-Schuhe sind unter Sammlern extrem beliebt. Die Auktion läuft bis 14. September.
