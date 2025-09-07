Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Signatur

„Air-Jordan“-Schuhe jetzt unter dem Hammer

US-Sport
07.09.2025 19:27
Basketballstar Michael Jordan.
Basketballstar Michael Jordan.(Bild: AFP/EPA)

Vor ziemlich genau 40 Jahren kam der vielleicht berühmteste Schuh der Sportgeschichte auf den Markt – der Air Jordan 1. Die eigene Marke von Basketballstar Michael Jordan wurde ein Renner. Aus Anlass des Jubiläums versteigert Catawiki bis 14. September ein Paar Air Jordan 7 Retro „Hare“, signiert vom sechsmaligen NBA-Champion.

0 Kommentare

Der „Hare“ erschien 1992, als Jordan auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, seinen zweiten NBA-Titel mit den Chicago Bulls gewann und im selben Jahr das „Dream Team“ zu Olympia-Gold führte. Der zur Versteigerung stehende Schuh ist übrigens ein ganz besonderes Objekt, denn er wurde mit #23 nummeriert, also der legendären Rückennummer Michael Jordans.

Die zur Auktion stehenden Air Jordan 7 Retro „Hare“.
Die zur Auktion stehenden Air Jordan 7 Retro „Hare“.(Bild: Catawiki)
Auf der Rückseite der Schuhe prangt die 23.
Auf der Rückseite der Schuhe prangt die 23.(Bild: Catawiki)

Das Paar ist von Upper Deck – Inhaber der Exklusivrechte zur Verifizierung von Jordan-Memorabilien – zertifiziert, entspricht Jordans Größe EU 47,5 und hat einen Schätzwert von 24.000 bis 29.000 Euro und sind auch eine Anlagemöglichkeit. Denn die Air-Jordan-Schuhe sind unter Sammlern extrem beliebt. Die Auktion läuft bis 14. September.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Michael Jordan
NBAChicago Bulls
Gold
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg
143.780 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
140.123 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
125.655 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1465 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1366 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1142 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Mehr US-Sport
Mit Signatur
„Air-Jordan“-Schuhe jetzt unter dem Hammer
Funkstille vor Finale
Endspiel stellt enge Freundschaft auf die Probe
Krone Plus Logo
NFL-Legionär Raimann
„Die Semmelknödel muss ich hier rationieren“
Fiese Spuck-Attacke
Nach nur sechs Sekunden: Skandal zum NFL-Start!
Einschläferung drohte:
19 Hunde vor Tod gerettet! Hype um Football-Profi

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf