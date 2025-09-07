Zwei Burgenländer aus Bergnot gerettet

Eine entspannte Klettertour sollte es werden, geendet hat der Ausflug von zwei Burgenländern allerdings mit einem Einsatz der Bergrettung. Das Duo im Alter von 33 und 34 Jahren hatte sich am Samstag zum Schneeberg in Niederösterreich begeben und wollte eigentlich die Richterkante gehen, hatte allerdings offenbar die falsche Klettertour erwischt. Diese war durchaus anspruchsvoll. Nach einiger Zeit bemerkten sie, dass irgendetwas nicht stimmte und sie sich nicht dort befanden, wo sie eigentlich geglaubt hatten.