Am Schneeberg

Zwei Burgenländer aus Bergnot gerettet

Burgenland
07.09.2025 18:19
Schwierige Rettung der beiden Kletterer in der Finsternis
Schwierige Rettung der beiden Kletterer in der Finsternis(Bild: ÖBRD NÖ/W)

Ein Duo verlor beim Klettern am Schneeberg am Samstag die Orientierung. Die beiden dürften die Route verwechselt haben.

0 Kommentare

Eine entspannte Klettertour sollte es werden, geendet hat der Ausflug von zwei Burgenländern allerdings mit einem Einsatz der Bergrettung. Das Duo im Alter von 33 und 34 Jahren hatte sich am Samstag zum Schneeberg in Niederösterreich begeben und wollte eigentlich die Richterkante gehen, hatte allerdings offenbar die falsche Klettertour erwischt. Diese war durchaus anspruchsvoll. Nach einiger Zeit bemerkten sie, dass irgendetwas nicht stimmte und sie sich nicht dort befanden, wo sie eigentlich geglaubt hatten.

Bergrettung alarmiert
Da es zusätzlich begann, langsam dunkel zu werden, und es zu gefährlich war, in der Finsternis durch unbekanntes Gelände zu klettern, entschieden sie sich um 19.26 Uhr mit dem Handy die Bergrettung zu alarmieren. Der Hubschrauber des Innenministeriums startete daraufhin noch einen Suchflug, eine Bergung der beiden Männer war allerdings nicht mehr möglich. Daraufhin mussten sich eine Mannschaft der Bergrettung Reichenau sowie eine Alpinpolizistin auf den Weg zu den Kletterern machen.

Bergung dauerte bis tief in die Nachtstunden
Nahezu in Rekordzeit waren die Helfer bei den Burgenländern auf dem Stadelwandgrat auf rund 1260 Metern Seehöhe. Gemeinsam begann der Abstieg, bei dem die beiden Männer gesichert und teilweise abgeseilt werden mussten. Erst gegen 1.38 Uhr erreichten sie die Höllental-Bundesstraße. Laut der Bergrettung handelte es sich bei den Burgenländern um keine unerfahrenen Kletterer, die Verwechslung der Route dürfte schlicht Pech gewesen sein.

Burgenland
