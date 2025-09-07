Ferienhütte am Weerberg geht in Flammen auf

Illegale Waffen sind nun auch rückverfolgbar
Gefahr im „Griff“
Laut ersten Informationen ging am Sonntagnachmittag ein zur Ferienhütte umfunktionierter Stadel in Flammen auf. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, da zum Stadel weder Straße noch Weg führten.
Zu einem Vollbrand eines zur Ferienhütte umfunktionierten Stadels am Weerberg kam es Sonntagnachmittag, dichte Rauchschwaden stiegen auf. Zum Einsatzort führten weder Straße noch Weg, was den Einsatz äußerst schwierig machte.
Neben der Feuerwehr Weerberg wurden auch die Feuerwehren Weer und Schwaz alarmiert. Laut ersten Informationen sind weder Menschen noch Tiere verletzt worden.
