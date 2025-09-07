Hunderte Österreicher bei Heiligsprechung in Rom

„Die gemeinsame Reise mit meinem Vater und die Neugierde, eine Heiligsprechung von solch beeindruckenden, jungen Heiligen mitzuerleben, waren Anreiz genug“, erzählt Raphael bewegt. Und auch sein Vater betont: „Carlo Acutis ist ein Heiliger unserer Zeit – ein Heiliger zum Angreifen. Als solcher hat er auch Bedeutung für die gesamte Weltkirche, auch für uns in Österreich. Und ich wollte im Heiligen Jahr unbedingt nach Rom, die heilige Pforte durchschreiten und Papst Leo XIV., der so viele Menschen begeistert, endlich einmal aus nächster Nähe erleben.“