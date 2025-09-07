Vorteilswelt
ÖFB-Team in Bosnien

Unter den Tribünen gibt es Kloschüsseln zu kaufen

Fußball International
07.09.2025 18:32
In Zenica wartet ein Stadion mit Ostblock-Charme.
In Zenica wartet ein Stadion mit Ostblock-Charme.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Für Österreichs Fußball-Nationalteam ist es am Dienstag ein vorentscheidendes Duell um das WM-Ticket, für die „Krone“-Reporter ein Ausflug in eine andere Welt. Denn in der Hauptstadt des Kantons Zenica-Doboj scheint die Zeit stehen geblieben zu sein – dazu sorgen Billig-Teppiche und Toiletten im Stadion für ungläubige Blicke. 

Abpfiff in Linz, Interviews in der Mixed-Zone und abschließende Pressekonferenz von Ralf Rangnick. Knapp vor Mitternacht ins Auto, ab nach Bosnien zum nächsten Match. Nach dem 1:0 gegen Zypern, dem dritten Sieg in der WM-Qualifikation in Serie, fällt die Fahrt leichter, das fünfköpfige „Krone“-Team wechselte sich am Lenkrad ab. Sonnenaufgang bei der Staatsgrenze zu Bosnien und Herzegowina, Croissants und Brezeln um halb acht zum Frühstück. Direkt neben dem Stadion...

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
