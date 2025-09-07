Unter den Tribünen gibt es Kloschüsseln zu kaufen

Für Österreichs Fußball-Nationalteam ist es am Dienstag ein vorentscheidendes Duell um das WM-Ticket, für die „Krone“-Reporter ein Ausflug in eine andere Welt. Denn in der Hauptstadt des Kantons Zenica-Doboj scheint die Zeit stehen geblieben zu sein – dazu sorgen Billig-Teppiche und Toiletten im Stadion für ungläubige Blicke.
Abpfiff in Linz, Interviews in der Mixed-Zone und abschließende Pressekonferenz von Ralf Rangnick. Knapp vor Mitternacht ins Auto, ab nach Bosnien zum nächsten Match. Nach dem 1:0 gegen Zypern, dem dritten Sieg in der WM-Qualifikation in Serie, fällt die Fahrt leichter, das fünfköpfige „Krone“-Team wechselte sich am Lenkrad ab. Sonnenaufgang bei der Staatsgrenze zu Bosnien und Herzegowina, Croissants und Brezeln um halb acht zum Frühstück. Direkt neben dem Stadion...
