Palästina-Aktion sorgt für Sturz bei der Vuelta

Proteste im Zielbereich diesmal friedlich

Im Zielbereich waren zwar auch wieder zahlreiche Demonstranten zu sehen, es blieb aber friedlich. Fast täglich wird die Vuelta durch die zahlreichen Protestaktionen beeinträchtigt. Die Demonstrationen richten sich insbesondere gegen das Team Israel-Premier Tech, das unter Polizeischutz steht und seit Samstag auch ohne den Schriftzug „Israel“ auf seinen Trikots unterwegs ist.