Palästina-Aktion sorgt für Sturz bei der Vuelta

Auf der 15. Etappe der Vuelta am Sonntag hat eine Pro-Palästina-Protestaktion erneut für einen unrühmlichen Zwischenfall gesorgt.
Gut 55 Kilometer vor dem Ziel sprang ein Mann mit einer Palästina-Fahne aus dem Gebüsch, kam zwar kurz vor der Straße selbst zu Fall, schreckte aber damit die vorbeifahrende Ausreißergruppe auf. Dadurch kam der Spanier Javier Romo zu Fall, ein weiterer Profi fiel über den Movistar-Fahrer.
Proteste im Zielbereich diesmal friedlich
Im Zielbereich waren zwar auch wieder zahlreiche Demonstranten zu sehen, es blieb aber friedlich. Fast täglich wird die Vuelta durch die zahlreichen Protestaktionen beeinträchtigt. Die Demonstrationen richten sich insbesondere gegen das Team Israel-Premier Tech, das unter Polizeischutz steht und seit Samstag auch ohne den Schriftzug „Israel“ auf seinen Trikots unterwegs ist.
Der Sieg auf der 15. Etappe ging an Mads Pedersen (Lidl-Trek). Auf den letzten zwei Kilometern zündete der Däne den Turbo und siegte vor Orluis Aular aus Venezuela im Sprint einer kleinen Gruppe. Im Gesamtklassement ergab sich nach den 167,8 Kilometern von Vegadeo nach Monforte de Lemos keine Änderung. Pedersens Landsmann Jonas Vingegaard (Visma) führt weiter 48 Sekunden vor Joao Almeida, Felix Gall ist Fünfter (+3:30 Minuten).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.