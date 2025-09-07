Vier Schwerverletzte nach Frontalcrash auf L200

„Schon vor dem Start war es die Hölle“
Bernhard Hengl:
Aus noch ungeklärter Ursache krachten am Sonntagnachmittag bei besten Sichtverhältnissen und trockenem Fahrbau auf der L200 zwischen Mellau und Au zwei Fahrzeuge gegeneinander. Nach ersten Informationen der Polizei wurden vier Personen schwer verletzt.
Die vier Schwerverletzten wurden nach der Erstversorgung mit Notarzthubschraubern in die umliegenden Krankenhäuser geflogen. Einer der Verletzten war im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem demolierten Fahrzeug befreit werden.
Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Die L200 musste für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden.
