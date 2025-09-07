So geht es mit dem ausgesetzten Baby jetzt weiter

Das Drama um den am Wienerberger Teich ausgesetzten elf Monate alten Buben bewegt weiterhin ganz Österreich. Während die mutmaßlichen Eltern inzwischen geschnappt und am Sonntag von der Polizei einvernommen wurden, steht weiterhin die Frage im Raum: Was passiert nun mit dem Baby?
Wie die „Krone“ berichtete, wurde der Bub nach seiner Rettung von der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er vorsorglich untersucht – augenscheinliche Verletzungen hatte der Kleine zum Glück nicht. Dem Buben ging es am Sonntag entsprechend gut, sagte Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11).
Kind kommt zunächst zu Krisenpflegefamilie
Die MA 11 hat sofort die Obsorge übernommen. Am Montag soll der Bub zunächst in einer Krisenpflegefamilie untergebracht werden, wo er zur Ruhe kommen kann. „Das Ereignis hätte ja doch schlimm für ihn enden können“, so Pöschmann.
Suche nach Angehörigen der Familie
Während die Ermittlungen des Landeskriminalamtes weiterlaufen, prüft die Kinder- und Jugendhilfe parallel die Situation. Dabei muss zunächst geklärt sein, ob es sich bei den beiden Erwachsenen bei der Polizei tatsächlich um die Eltern handelt und was das Motiv für die Handlungen war. „Elternschaft ist ein Menschenrecht, aber der Kinderschutz steht an erster Stelle“, stellt Pöschmann klar. Untersucht wird nun auch, ob es Angehörige gibt, die dem Kind ein sicheres Zuhause bieten können.
So funktioniert Kinderschutz, wir schauen gemeinsam hin, wir reagieren und handeln.
Ingrid Pöschmann, Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe
Bild: Zwefo
Ob die Familie der Behörde bereits bekannt war, blieb vorerst offen. Klar ist aber: Nur das schnelle Eingreifen von Passanten verhinderte Schlimmeres. „So funktioniert Kinderschutz, wir schauen gemeinsam hin, wir reagieren und handeln“, bedankt sich die MA-11-Sprecherin.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag: Laut Wiener Polizei war die angebliche Mutter mit dem elf Monate alten Kind mehrfach im Wienerberger Teich, dabei kam es zu einem Sturz, die Frau verließ mit dem Kind den Schauplatz. Später kehrte der Vater mit dem Baby zurück, setzte es in einen Kinderwagen und entfernte sich gemeinsam mit der Frau – den Buben ließen beide einfach zurück.
Eine sofort eingeleitete Fahndung führte schließlich dazu, dass die beiden mutmaßlichen Eltern am Wochenende von der Polizei angehalten wurden.
Kommentare
