So geht es mit dem ausgesetzten Baby jetzt weiter

Suche nach Angehörigen der Familie

Während die Ermittlungen des Landeskriminalamtes weiterlaufen, prüft die Kinder- und Jugendhilfe parallel die Situation. Dabei muss zunächst geklärt sein, ob es sich bei den beiden Erwachsenen bei der Polizei tatsächlich um die Eltern handelt und was das Motiv für die Handlungen war. „Elternschaft ist ein Menschenrecht, aber der Kinderschutz steht an erster Stelle“, stellt Pöschmann klar. Untersucht wird nun auch, ob es Angehörige gibt, die dem Kind ein sicheres Zuhause bieten können.