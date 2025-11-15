Ein guter Ödipus mit etwas Quasseln

Die Premiere vor drei Jahren im Schauspielhaus Zürich war ein großer Presseerfolg. Zwar wurde der inszenierende (und minimalistisch ausstattende) Intendant Nicolas Stemann dort mittlerweile wegen Publikumsmangels freigesetzt. Aber die Übernahme ans Volkstheater ist trotz einiger Einwände gerechtfertigt. Was vor allem die beiden Schauspielerinnen leisten, ist ereignishaft: Alicia Aumüller und Patrycia Ziolkowska erspielen das Verhängnis des Thebanerkönigs allein und in allen Rollen. Sie halten viele der 105 Aufführungsminuten auf gewaltiger Höhe.