Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Volkstheater

Ein guter Ödipus mit etwas Quasseln

Kultur
15.11.2025 11:17
Sie spielen alles, den Herrscher, die Gattin, beider Töchter, den Seher, den Chor: Alicia ...
Sie spielen alles, den Herrscher, die Gattin, beider Töchter, den Seher, den Chor: Alicia Aumiller und Patrycia Ziolkowska, auch sprachlich auf großer Höhe(Bild: © Marcella Ruiz-Cruz)

Das Wiener Volkstheater bringt Sophokles’ Tragödie „Ödipus Tyrann“ als späte Übernahme aus Zürich. Ein erlebenswerter Abend mit den beiden großartigen Schauspielerinnen Alicia Aumüller und Patrycia Ziolkowska. 

0 Kommentare

Die Premiere vor drei Jahren im Schauspielhaus Zürich war ein großer Presseerfolg. Zwar wurde der inszenierende (und minimalistisch ausstattende) Intendant Nicolas Stemann dort mittlerweile wegen Publikumsmangels freigesetzt. Aber die Übernahme ans Volkstheater ist trotz einiger Einwände gerechtfertigt. Was vor allem die beiden Schauspielerinnen leisten, ist ereignishaft: Alicia Aumüller und Patrycia Ziolkowska erspielen das Verhängnis des Thebanerkönigs allein und in allen Rollen. Sie halten viele der 105 Aufführungsminuten auf gewaltiger Höhe.

Die Frage nach der von den Göttern aufgebürdeten Schuld treibt die Ereignisse: Ödipus, der sich damit später ins Zentrum der Psychoanalyse spielen konnte, ist ein tüchtiger Herrscher. Aber er ist auch der Mörder seines Vaters und der blutschänderische Gatte seiner Mutter, freilich ohne es zu wissen.

Dankenswert knapp bemessen ist diesmal das Stemann’sche Belehrungsquasseln, auch wird nur einmal Pop gesungen. Wer auf der Bühne „schön’ Tach“, „tschühüüss“ und „echt jetzt“ sagen lässt, hat zwar zumindest die Teilkontrolle über sein Theaterleben verloren. Will man das aber ertragen, bekommt man immer noch genug für einen erlebenswerten Abend.

Porträt von Heinz Sichrovsky
Heinz Sichrovsky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Fund in der Türkei
7000 Jahre alte menschliche Fußabdrücke entdeckt
Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
125.513 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.390 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
80.611 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Kultur
Wiener Volkstheater
Ein guter Ödipus mit etwas Quasseln
Schauspielhaus Graz
In der Geisterbahn des katastrophalen Alltags
Talk mit der „Krone“
Comeback: Helene Fischer ist bereit für Wien
Hypeband in Wien
Royel Otis: Zwischen Lebensfreude und Theatralik
Happy Birthday
ABBA-Legende Anni-Frid Lyngstad wird 80
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf