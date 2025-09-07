Eismacher gibt es sogar hoch oben auf der Alm

„Die Nachfrage war da. Für mich war aber gleich klar, dass ich kein Eis zukaufe.“ Die Milch gewinnt der Junior vom Kräutlbauer in Mariapfarr von seinen zehn Kühen am Melkstand hinter der Hütte. „Sie sind 23 Stunden und 50 Minuten am Tag im Freien und kommen nur kurz zum Melken her“, ist er auf das paradiesische Platzl am Fanningberg stolz. Wer in den Archiven blättert, stößt auf kulinarische Wurzeln. „Hier war mal eine römische Taverne“, erzählt Schreilechner.