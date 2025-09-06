Revanche geglückt! Hallein bog Puch bei 80er-Feier

„Eigentlich war es die gleiche Partie wie im Cup“, befand Hallein-Trainer Christoph Lessacher. Im Juli gelang Puch im Nachschlag der Ausgleich, ehe im Elferschießen der Aufstieg gelang. „Auch diesmal haben wir zu viele Chancen vergeben.“ Zwar gelang Müller vor 500 Zuschauern nach schönem Spielzug und Torhüter-Fehlgriff das 1:0 (5.). Aus dem Nichts glich aber Grasegger per Volley nach Flanke aus (27.). Die Halleiner Standardstärke ebnete den Weg auf die Siegerstraße dennoch: Ayetigbo traf jeweils nach Einwurf und Ecke (45., 51.). Grasegger traf wie im Cup in der Nachspielzeit (93.), es blieb aber beim 3:2. „Bei den Gegentoren waren wir zu grün hinter den Ohren, sonst war es brav gespielt“, befand Hausherren-Betreuer Daniel Buhacek.