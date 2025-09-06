Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Liga

Revanche geglückt! Hallein bog Puch bei 80er-Feier

Salzburg
06.09.2025 23:00
Im Cup schied Hallein aus, in der Liga revanchierte man sich dafür
Im Cup schied Hallein aus, in der Liga revanchierte man sich dafür(Bild: Tröster Andreas)

Zum Abschluss der sechsten Salzburger Liga-Runde feierten Hallein und Anthering Prestigesiege. Die Tennengauer verpatzten Puch den Jubiläumstag und siegten mit 3:2. Derweil bezwang der Aufsteiger das noch punktlose Hallwang im Nachzüglerduell mit 4:3.

0 Kommentare

„Eigentlich war es die gleiche Partie wie im Cup“, befand Hallein-Trainer Christoph Lessacher. Im Juli gelang Puch im Nachschlag der Ausgleich, ehe im Elferschießen der Aufstieg gelang. „Auch diesmal haben wir zu viele Chancen vergeben.“ Zwar gelang Müller vor 500 Zuschauern nach schönem Spielzug und Torhüter-Fehlgriff das 1:0 (5.). Aus dem Nichts glich aber Grasegger per Volley nach Flanke aus (27.). Die Halleiner Standardstärke ebnete den Weg auf die Siegerstraße dennoch: Ayetigbo traf jeweils nach Einwurf und Ecke (45., 51.). Grasegger traf wie im Cup in der Nachspielzeit (93.), es blieb aber beim 3:2. „Bei den Gegentoren waren wir zu grün hinter den Ohren, sonst war es brav gespielt“, befand Hausherren-Betreuer Daniel Buhacek.

Zitat Icon

Eine tolle Kulisse, ein gelungener Tag. Schön langsam kommt im Tennengau wieder Derby-Fieber rein.

Hallein-Sportchef David König übers Gastspiel in Puch

Die Pucher Jubiläumsfeier zum 80. Geburtstag wurde trotzdem ein Erfolg – mit Halleiner Beigeschmack. „Wir haben in der U12, mit der Kampfmannschaft und mit den Legenden gewonnen“, betonte Sportchef David König. Der aber selbst gestand: „In Hallein brauchen wir das, dass die Funktionäre herzinfarktgefährdet sind.“ 

Lesen Sie auch:
Bramberg (li. Nindl) und Grödig (Lazarevic) lieferten sich ein enges Duell.
In der Salzburger Liga
In der Nachspielzeit! Bramberg gewinnt in Grödig
05.09.2025
1:4-Pleite, aber...
Darf klarer Verlierer doch über Sieg jubeln?
06.09.2025
„Unvergesslich!“
Grünau Dank Austria-Leihgabe zurück in der Spur
06.09.2025

Aufsteiger im Aufwind
Zum zweiten Mal in Folge gewann indes Aufsteiger Anthering. Dabei lag Schlusslicht Hallwang durch den früh eingetauschten Rasidovic und Routinier Bergmüller schon auf Siegkurs. Doch den Unterschied machte an diesem Tag Rekordknipser Maxi Dicker aus. „So kennt man ihn. Wenn kein Blatt Papier zwischen Torhüter und Pfosten passt, knallt er ihn mit Geschwindigkeit und Technik trotzdem rein“, grinste Funktionär Daniel Geier. Der hervorhob: „Und haben alle von Anfang an abgeschrieben. Wir wollen zeigen, dass wir trotzdem Erfolg haben können. Schön langsam kommen wir in der Liga an.“

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Sonntag, 7. September, steht mit der totalen Mondfinsternis ein eher seltenes ...
Kaltfront abgezogen
So wird das Wetter bei der Mondfinsternis
Nach dem Fremdgeh-Skandal sind die Ehen von Ex-CEO Andy Bryon und seiner Personalchefin Kristin ...
Zwei Ehen kaputt
„Kiss Cam“-Affäre reicht Scheidung ein
Das Lichtschwert wurde aus mehreren Einzelteilen zusammengebaut – unter anderem aus der ...
Auktion in Los Angeles
Rekordsumme für Darth Vaders Lichtschwert
Am Sonntag, 7. September, ist eine seltene totale Mondfinsternis am Himmel zu sehen.
Zeitplan und Tipps
So läuft die totale Mondfinsternis am Sonntag ab
Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wetter
Warnstufe Rot in vier Bundesländern ausgerufen
132.445 mal gelesen
Vorsicht in den kommenden Stunden: Aus Westen ziehen Schauer und Gewitter über Teile ...
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
120.711 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Niederösterreich
Elch „Emil“ spaziert der „Krone“ vor die Linse
119.930 mal gelesen
Tagelang war „Emil“ nicht gesichtet worden, am Donnerstag gleich mehrmals – unter anderem von ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1473 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1399 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin kann nach Kiew kommen“
1130 mal kommentiert
Der Kreml sieht den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr als legitimen ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf