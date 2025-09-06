Revanche geglückt! Hallein bog Puch bei 80er-Feier

Zum Abschluss der sechsten Salzburger Liga-Runde feierten Hallein und Anthering Prestigesiege. Die Tennengauer verpatzten Puch den Jubiläumstag und siegten mit 3:2. Derweil bezwang der Aufsteiger das noch punktlose Hallwang im Nachzüglerduell mit 4:3.
„Eigentlich war es die gleiche Partie wie im Cup“, befand Hallein-Trainer Christoph Lessacher. Im Juli gelang Puch im Nachschlag der Ausgleich, ehe im Elferschießen der Aufstieg gelang. „Auch diesmal haben wir zu viele Chancen vergeben.“ Zwar gelang Müller vor 500 Zuschauern nach schönem Spielzug und Torhüter-Fehlgriff das 1:0 (5.). Aus dem Nichts glich aber Grasegger per Volley nach Flanke aus (27.). Die Halleiner Standardstärke ebnete den Weg auf die Siegerstraße dennoch: Ayetigbo traf jeweils nach Einwurf und Ecke (45., 51.). Grasegger traf wie im Cup in der Nachspielzeit (93.), es blieb aber beim 3:2. „Bei den Gegentoren waren wir zu grün hinter den Ohren, sonst war es brav gespielt“, befand Hausherren-Betreuer Daniel Buhacek.
Eine tolle Kulisse, ein gelungener Tag. Schön langsam kommt im Tennengau wieder Derby-Fieber rein.
Hallein-Sportchef David König übers Gastspiel in Puch
Die Pucher Jubiläumsfeier zum 80. Geburtstag wurde trotzdem ein Erfolg – mit Halleiner Beigeschmack. „Wir haben in der U12, mit der Kampfmannschaft und mit den Legenden gewonnen“, betonte Sportchef David König. Der aber selbst gestand: „In Hallein brauchen wir das, dass die Funktionäre herzinfarktgefährdet sind.“
Aufsteiger im Aufwind
Zum zweiten Mal in Folge gewann indes Aufsteiger Anthering. Dabei lag Schlusslicht Hallwang durch den früh eingetauschten Rasidovic und Routinier Bergmüller schon auf Siegkurs. Doch den Unterschied machte an diesem Tag Rekordknipser Maxi Dicker aus. „So kennt man ihn. Wenn kein Blatt Papier zwischen Torhüter und Pfosten passt, knallt er ihn mit Geschwindigkeit und Technik trotzdem rein“, grinste Funktionär Daniel Geier. Der hervorhob: „Und haben alle von Anfang an abgeschrieben. Wir wollen zeigen, dass wir trotzdem Erfolg haben können. Schön langsam kommen wir in der Liga an.“
